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ByteDance запустила в Китае платежный сервис Douyin Pay

Он может составить конкуренцию Alipay и WeChat Pay
Илья Виноградов
Компания ByteDance, владелец соцсети TikTok, запустила в Китае платежный сервис Douyin Pay /Максим Стулов / Ведомости

Китайская ByteDance запустила собственный сервис мобильных платежей Douyin Pay – он будет обслуживать пользователей приложения Douyin (китайская версия TikTok). Возможность совершать покупки в этом приложении появилась еще в 2017 г., но до сих пор оплату можно было провести только с помощью мобильных платежных систем конкурентов – Alipay (компании Alibaba) и WeChat Pay (компании Tencent).

В сентябре 2020 г. ByteDance приобрела финтех-компанию Wuhan Hezhong Yibao Technology, которая с 2014 г. имеет лицензию Народного банка Китая на финансовые операции в интернете (по информации Fortune, центральный банк КНР перестал выдавать такие лицензии в 2016 г. из-за опасений неконтролируемого роста финтех-сектора). Ее технологии и легли в основу Douyin Pay. Сервис был представлен аккурат перед китайским Новым годом (в 2021 г. приходится на 12 февраля), в период связанных с ним распродаж. Однако, как отмечают аналитики, примечательнее совпадение запуска платежной системы ByteDance с проблемами у Alibaba: власти Китая в конце 2020 г. приостановили процесс выхода на биржу ее финтех-подразделения Ant Group, которое управляет сервисом Alipay. Теперь Ant Group грозит длительный процесс реструктуризации в соответствии с требованиями регуляторов. Кроме того, Государственное управление рыночного регулирования Китая начало формальное расследование в отношении самой Alibaba, которая подозревается в монополизме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных