ByteDance запустила в Китае платежный сервис Douyin Pay

В сентябре 2020 г. ByteDance приобрела финтех-компанию Wuhan Hezhong Yibao Technology, которая с 2014 г. имеет лицензию Народного банка Китая на финансовые операции в интернете (по информации Fortune, центральный банк КНР перестал выдавать такие лицензии в 2016 г. из-за опасений неконтролируемого роста финтех-сектора). Ее технологии и легли в основу Douyin Pay. Сервис был представлен аккурат перед китайским Новым годом (в 2021 г. приходится на 12 февраля), в период связанных с ним распродаж. Однако, как отмечают аналитики, примечательнее совпадение запуска платежной системы ByteDance с проблемами у Alibaba: власти Китая в конце 2020 г. приостановили процесс выхода на биржу ее финтех-подразделения Ant Group, которое управляет сервисом Alipay. Теперь Ant Group грозит длительный процесс реструктуризации в соответствии с требованиями регуляторов. Кроме того, Государственное управление рыночного регулирования Китая начало формальное расследование в отношении самой Alibaba, которая подозревается в монополизме.