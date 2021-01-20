«Вымпелком» тестирует виртуального ассистента

«Вымпелком» тестирует виртуального ассистентаПервую версию приложения планируется выпустить в феврале
Домен yourvirtualfriend.ru был зарегистрирован оператором в декабре прошлого года. На главной странице сайта предлагается создать себе виртуального друга, который на основе интересов пользователя может «открыть новые мобильные приложения», «найти не известного ранее YouTube-блогера», «посоветовать книги, сериалы и прочее», а также «рассказать что-то новое».
На следующей странице сообщается, что ассистент находится в стадии тестирования, и предлагается перейти в Telegram-канал, где можно получить доступ к его тестовой версии. На канале сообщается, что «Виртуальный друг» – это «новая страница в истории технологий искусственного интеллекта».
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