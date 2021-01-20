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«Вымпелком» тестирует виртуального ассистента

Первую версию приложения планируется выпустить в феврале
Павел Клевошин
«Вымпелком» тестирует виртуального ассистента /Андрей Гордеев / Ведомости

Домен yourvirtualfriend.ru был зарегистрирован оператором в декабре прошлого года. На главной странице сайта предлагается создать себе виртуального друга, который на основе интересов пользователя может «открыть новые мобильные приложения», «найти не известного ранее YouTube-блогера», «посоветовать книги, сериалы и прочее», а также «рассказать что-то новое».

На следующей странице сообщается, что ассистент находится в стадии тестирования, и предлагается перейти в Telegram-канал, где можно получить доступ к его тестовой версии. На канале сообщается, что «Виртуальный друг» – это «новая страница в истории технологий искусственного интеллекта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных