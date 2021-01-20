«Вымпелком» тестирует виртуального ассистента

На следующей странице сообщается, что ассистент находится в стадии тестирования, и предлагается перейти в Telegram-канал, где можно получить доступ к его тестовой версии. На канале сообщается, что «Виртуальный друг» – это «новая страница в истории технологий искусственного интеллекта».