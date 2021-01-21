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Колонки «Яндекса» в Россию не приехали

Причиной мог стать дефицит комплектующих
Павел Клевошин
Колонки «Яндекса» в Россию не приехали /Андрей Гордеев / Ведомости

В конце ноября прошлого года «Яндекс» представил третье поколение своей умной колонки – устройство получило название «Станция.Макс». По заявлениям разработчиков, «Станция.Макс» стала «лучшей по звучанию» колонкой интернет-компании. Устройство получило трехполосный звук, поддержку видео в разрешении 4К HDR и LED-экран. Продажи начались 1 декабря, но продлились недолго. Сейчас колонки нет ни в одной из крупных сетей, свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета» и электронных ритейлеров: приобрести устройство нельзя в «М.видео-Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном», «Ситилинке», а также в интернет-магазинах МТС, «Мегафона» и «Билайна».

В «Яндексе» «Ведомостям» заявили, что спрос оказался выше самых смелых ожиданий. «На данный момент «Станция.Макс» просто закончилась в магазинах, но мы планируем возобновить продажи в течение февраля», – пояснили в пресс-службе компании. Сколько устройств было продано, в «Яндексе» не говорят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных