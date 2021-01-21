Колонки «Яндекса» в Россию не приехали

Колонки «Яндекса» в Россию не приехалиПричиной мог стать дефицит комплектующих
В конце ноября прошлого года «Яндекс» представил третье поколение своей умной колонки – устройство получило название «Станция.Макс». По заявлениям разработчиков, «Станция.Макс» стала «лучшей по звучанию» колонкой интернет-компании. Устройство получило трехполосный звук, поддержку видео в разрешении 4К HDR и LED-экран. Продажи начались 1 декабря, но продлились недолго. Сейчас колонки нет ни в одной из крупных сетей, свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета» и электронных ритейлеров: приобрести устройство нельзя в «М.видео-Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном», «Ситилинке», а также в интернет-магазинах МТС, «Мегафона» и «Билайна».
В «Яндексе» «Ведомостям» заявили, что спрос оказался выше самых смелых ожиданий. «На данный момент «Станция.Макс» просто закончилась в магазинах, но мы планируем возобновить продажи в течение февраля», – пояснили в пресс-службе компании. Сколько устройств было продано, в «Яндексе» не говорят.