Колонки «Яндекса» в Россию не приехали

В конце ноября прошлого года «Яндекс» представил третье поколение своей умной колонки – устройство получило название «Станция.Макс». По заявлениям разработчиков, «Станция.Макс» стала «лучшей по звучанию» колонкой интернет-компании. Устройство получило трехполосный звук, поддержку видео в разрешении 4К HDR и LED-экран. Продажи начались 1 декабря, но продлились недолго. Сейчас колонки нет ни в одной из крупных сетей, свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета» и электронных ритейлеров: приобрести устройство нельзя в «М.видео-Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном», «Ситилинке», а также в интернет-магазинах МТС, «Мегафона» и «Билайна».