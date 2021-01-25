Роскомнадзор переведет услуги в онлайн за 5,6 млрд рублей

Роскомнадзор переведет услуги в онлайн за 5,6 млрд рублейВедомство обещает ускорить выдачу лицензий в несколько раз
Роскомнадзор (РКН) планирует перевести услуги в электронный формат. Операторы смогут получать в электронном виде лицензии и разрешения, необходимые для оказания услуг связи. Также в электронном виде будут выдаваться лицензии СМИ. На программу цифровизации ведомство просит у государства 5,6 млрд руб. до 2023 г.
Согласно программе цифровой трансформации РКН, опубликованной на портале координации информатизации госведомств, к 2023 г. в цифровой формат перейдут пять типов госуслуг: регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, лицензирование услуг связи, присвоение радиочастот, лицензирование в области телевизионного вещания и радиовещания и регистрация СМИ.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам