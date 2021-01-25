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Роскомнадзор переведет услуги в онлайн за 5,6 млрд рублей

Ведомство обещает ускорить выдачу лицензий в несколько раз
Екатерина Кинякина
С 2017 г. РКН уже потратил на цифровизацию несколько миллиардов рублей /Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) планирует перевести услуги в электронный формат. Операторы смогут получать в электронном виде лицензии и разрешения, необходимые для оказания услуг связи. Также в электронном виде будут выдаваться лицензии СМИ. На программу цифровизации ведомство просит у государства 5,6 млрд руб. до 2023 г.

Согласно программе цифровой трансформации РКН, опубликованной на портале координации информатизации госведомств, к 2023 г. в цифровой формат перейдут пять типов госуслуг: регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, лицензирование услуг связи, присвоение радиочастот, лицензирование в области телевизионного вещания и радиовещания и регистрация СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных