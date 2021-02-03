Взрывчатку выявят нейтроны

Сумма контракта, выигранного на конкурсе, длившемся несколько лет, – 37 млн руб. Поставка сканера намечена на июнь этого года. Если внедрение пройдет успешно, то разработчики рассчитывают работать с МСЭ и ООН по всему миру, надеется директор «Ратэк» Юрий Ольшанский: «У нас есть понимание того, что утвержденная система безопасности в головном офисе МСЭ ляжет в основу модернизации системы безопасности МСЭ в других офисах по всему миру».