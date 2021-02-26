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Xiaomi поделит магазины с МТС

Оператор и вендор откроют совместные магазины
Валерий Кодачигов
Xiaomi поделит магазины с МТС /Максим Стулов / Евгений Разумный / Ведомости

МТС и Xiaomi начинают совместно открывать кобрендинговые магазины по всей России, сообщили представители компаний. В них будет представлена бытовая электроника, бытовая техника, телевизоры, гаджеты и аксессуары только этого бренда.

В свою очередь, МТС будет продавать там свои контракты, банковские сервисы «МТС банка», спутниковое телевидение, подписки на медиаконтент. В общей сложности планируется открыть «десятки совместных с Xiaomi магазинов по всей России», отметил представитель МТС. Первый появится в марте в Туле. «Бренд Xiaomi, выпускающей недорогие качественные смартфоны, хорошо известен в России, по продажам этих устройств в натуральном выражении вендор по итогам IV квартала 2020 г. занимал 2-е место. Кобрендинговые магазины призваны привлечь дополнительный трафик, дополнительных покупателей продуктов и услуг МТС», – отметил сотрудник оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных