Xiaomi поделит магазины с МТС

В свою очередь, МТС будет продавать там свои контракты, банковские сервисы «МТС банка», спутниковое телевидение, подписки на медиаконтент. В общей сложности планируется открыть «десятки совместных с Xiaomi магазинов по всей России», отметил представитель МТС. Первый появится в марте в Туле. «Бренд Xiaomi, выпускающей недорогие качественные смартфоны, хорошо известен в России, по продажам этих устройств в натуральном выражении вендор по итогам IV квартала 2020 г. занимал 2-е место. Кобрендинговые магазины призваны привлечь дополнительный трафик, дополнительных покупателей продуктов и услуг МТС», – отметил сотрудник оператора.