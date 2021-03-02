Оборонное предприятие не пережило конверсии

Завод «Оптрон-Ставрополь» может закрыться уже 1 апреля – об этом его коллектив предупредил правительство Ставропольского края и его губернатора Владимира Владимирова (с копиями писем ознакомились «Ведомости», информацию о возможном закрытии предприятия подтвердил его представитель). Причина локаута – отсутствие заказов на продукцию «Оптрона». В прошлом году объем контрактов завода составлял 94 млн руб. В этом году он сократился в 4 раза, в результате уже в марте дефицит бюджета завода составил 3,5 млн руб., в апреле он вырастет еще на 7,5 млн, посчитал собеседник «Ведомостей» на «Оптроне».