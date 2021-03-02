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Оборонное предприятие не пережило конверсии

Производитель силовых полупроводников для авиации увольняет трудовой коллектив
Екатерина Кинякина
«Оптрон» – единственный завод, производящий силовые полупроводники для авиации, которые используются в «МиГах», «Ту» и «Су» /Марина Лысцева / ТАСС

Завод «Оптрон-Ставрополь» может закрыться уже 1 апреля – об этом его коллектив предупредил правительство Ставропольского края и его губернатора Владимира Владимирова (с копиями писем ознакомились «Ведомости», информацию о возможном закрытии предприятия подтвердил его представитель). Причина локаута – отсутствие заказов на продукцию «Оптрона». В прошлом году объем контрактов завода составлял 94 млн руб. В этом году он сократился в 4 раза, в результате уже в марте дефицит бюджета завода составил 3,5 млн руб., в апреле он вырастет еще на 7,5 млн, посчитал собеседник «Ведомостей» на «Оптроне».

«Акционеры не в состоянии нас дотировать в таких объемах. Поэтому в феврале все работники получили уведомление о предстоящем сокращении», – сетует представитель предприятия. Планируется, что на заводе останется около 15 человек из 135: «Оставшиеся сотрудники будут осуществлять отгрузку приборов, имеющихся на складе готовой продукции, до конца 2021 г.».

По данным «СПАРК-Интерфакса», чуть более 58% акций «Оптрона» принадлежит ООО «Ставропольторг», остальные – ООО «Крэй» (обе компании зарегистрированы в Москве).

Закрытие завода может привести к прекращению выпуска комплектующих для авиационной промышленности и риску остановки выпуска авиационных генераторов для нужд Министерства обороны и гражданской авиации, указывается в письме сотрудников завода.

«В России «Оптрон» – единственный завод, который производит силовые полупроводники для авиации. Такие диоды устанавливаются на ротор электрогенератора для трансформации переменного тока в постоянный, чтобы обеспечивать систему питания самолета. Они установлены на всех российских самолетах – «МиГах», «Ту», «Су», – утверждает гендиректор завода Павел Бороданенко.

«В силу процессов оптимизации оборонно-промышленного комплекса, проходивших в России последние 10 лет, производство в Ставрополе действительно оказалось единственным в России. Потребуется время и финансовые вложения, чтобы другой производитель освоил в производстве номенклатуру ставропольского завода», – констатирует директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Представители авиастроительных компаний – «Туполева», «Сухого» и «МиГа» не ответили на запросы «Ведомостей». Также поступили в пресс-службе правительства Ставропольского края.

Опрошенные «Ведомостями» участника рынка обращают внимание, что риск закрытия завода из-за сокращения гособоронзаказа, на который приходилось 95% производства, прогнозировался еще пять лет назад. В 2016 г. бывший в то время главой ставропольского минпрома Виталий Хоценко рассказал журналистам, что из-за сокращения гособоронзаказа после 2020 г. заводу необходимо будет ориентироваться на гражданские виды продукции.

О том, что предприятия ОПК должны готовиться к сокращению гособоронзаказа и налаживать выпуск гражданской продукции, высшее руководство России, в том числе президент Владимир Путин, регулярно заявляют с середины прошлого десятилетия.

В 2020 г. в России закончилось действие 10-летней госпрограммы перевооружения с бюджетом 20 трлн руб. Многие предприятия перестают получать средства гособоронзаказа, при этом уровень конверсии предприятий ОПК недостаточен, утверждал Путин на встрече с представителями Госдумы и Совета Федерации в конце 2019 г.: «Трудно им от этого формализма отделаться, сидят на гособоронзаказе и все. А нужно, конечно, о будущем думать».

Нынешний этап конверсии для оборонных предприятий может оказаться тяжелее того, что проходил в конце 1980-х гг., считают эксперты. «Тогда игрушки, магнитофоны, посуда и проч., выпуском которых занялись оборонные предприятия, были востребованы на фоне тотального дефицита. Сейчас вписаться в рынок, насыщенный импортом, будет значительно сложнее, так что пример «Оптрона» можно считать показательным», – предупреждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Завод «Оптрон-Ставрополь» поддерживал так называемые хвостовые технологии для ОПК – это устаревшие с точки зрения рынка технологии, которые приходится поддерживать именно для военных, – объясняет Покровский. – К сожалению, за рамками оборонных заказов они не конкурентоспособны. Если актив перейдет одному из более успешных и крупных российских производителей силовой электроники, будет возможно сохранить коллектив и технологическое оборудование. Однако боюсь, что реализовать недвижимость, занимаемую заводом, акционерам проще и выгоднее».

Вся мировая авиация в большей степени начинает зависеть от электронной компонентной базы и программного обеспечения, но именно по элементной базе российские производители отстают от иностранных конкурентов, отмечает директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев: «Если двигатели можно заимствовать, то элементная база должна быть «доверенной средой», т. е. полностью независимой от иностранных разработчиков и управляемой отечественным ПО. От этого зависит кибербезопасность всей транспортной инфраструктуры». 

На верхних уровнях зависимости от иностранных комплектующих практически не осталось – отечественные разработчики научились делать авионику, средства связи, управления и наблюдения не хуже, чем зарубежные, рассуждает эксперт рабочей группы рынка «Аэронет» Национальной технологической инициативы Алексей Семенов: «Но если копнуть поглубже, на уровень электронной компонентной базы, зависимость от иностранных комплектующих очень велика: практически все они – зарубежного производства. Хорошо, если это китайские микросхемы. Гораздо хуже, если это западные комплектующие, которые в любой момент могут оказаться под санкциями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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