Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

МТС может вывести свои сотовые вышки в отдельную компанию

Инфраструктура – дорогостоящий актив, который в перспективе можно выгодно продать, считают эксперты
Валерий Кодачигов
Примеры сделок по продаже башенной инфраструктуры есть на мировом рынке /Андрей Гордеев / Ведомости

Компания МТС может передать свою пассивную инфраструктуру (сотовые вышки, мачты и столбы) специально созданной компании. Это один из сценариев развития ее инфраструктурного бизнеса, рассказали «Ведомостям» менеджер компании – партнера МТС и источник, близкий к одному из российских инфраструктурных операторов. По его словам, представители оператора ведут консультации о том, как лучше реализовать этот план с другими участниками рынка. О том, что МТС рассматривает способы оптимизации своей башенной инфраструктуры, знает и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Конкретные варианты могут появиться к концу марта, утверждает другой собеседник «Ведомостей». Представитель МТС отказался от комментариев.

Сколько вышек у МТС, в компании не говорят. AC&M Consulting оценивала их количество на конец 2020 г. примерно в 18 000. Перевод башенной инфраструктуры в отдельную компанию – хороший способ упорядочить ее развитие, считает собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджментом нескольких сотовых операторов. Это позволит оптимизировать расходы, активизировать продажу мест на мачтах другим операторам, выбирать для строительства башен те позиции, на которых можно предложить места потенциальным арендаторам, объясняет он.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных