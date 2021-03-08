МТС может вывести свои сотовые вышки в отдельную компанию

Компания МТС может передать свою пассивную инфраструктуру (сотовые вышки, мачты и столбы) специально созданной компании. Это один из сценариев развития ее инфраструктурного бизнеса, рассказали «Ведомостям» менеджер компании – партнера МТС и источник, близкий к одному из российских инфраструктурных операторов. По его словам, представители оператора ведут консультации о том, как лучше реализовать этот план с другими участниками рынка. О том, что МТС рассматривает способы оптимизации своей башенной инфраструктуры, знает и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Конкретные варианты могут появиться к концу марта, утверждает другой собеседник «Ведомостей». Представитель МТС отказался от комментариев.