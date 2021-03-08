МТС может вывести свои сотовые вышки в отдельную компанию

МТС может вывести свои сотовые вышки в отдельную компаниюИнфраструктура – дорогостоящий актив, который в перспективе можно выгодно продать, считают эксперты
Компания МТС может передать свою пассивную инфраструктуру (сотовые вышки, мачты и столбы) специально созданной компании. Это один из сценариев развития ее инфраструктурного бизнеса, рассказали «Ведомостям» менеджер компании – партнера МТС и источник, близкий к одному из российских инфраструктурных операторов. По его словам, представители оператора ведут консультации о том, как лучше реализовать этот план с другими участниками рынка. О том, что МТС рассматривает способы оптимизации своей башенной инфраструктуры, знает и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Конкретные варианты могут появиться к концу марта, утверждает другой собеседник «Ведомостей». Представитель МТС отказался от комментариев.
Сколько вышек у МТС, в компании не говорят. AC&M Consulting оценивала их количество на конец 2020 г. примерно в 18 000. Перевод башенной инфраструктуры в отдельную компанию – хороший способ упорядочить ее развитие, считает собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджментом нескольких сотовых операторов. Это позволит оптимизировать расходы, активизировать продажу мест на мачтах другим операторам, выбирать для строительства башен те позиции, на которых можно предложить места потенциальным арендаторам, объясняет он.