Интернет вещей в России ждет суверенизация

Такая мера, в частности, позволит повысить безопасность IoT в госструктурах и чувствительных к киберугрозам отраслях экономики, следует из описания, представленного Минцифры. Изменения планируются как в софтверной, так и в хардверной составляющей российского интернета вещей – к сентябрю этого года министерство готово инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных системах и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений, говорится в плане.