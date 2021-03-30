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Интернет вещей в России ждет суверенизация

Минцифры предлагает использовать отечественный софт в IoT инфраструктурных объектов
Валерий Кодачигов
Повышению безопасности будет способствовать и внедрение отечественного IoT-оборудования в ЖКУ /Максим Богодвид / РИА Новости

В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах – это следует из комплексного плана поддержки IT-отрасли, разработанного Минцифры с участниками рынка и обсуждаемого сейчас в правительстве.

Такая мера, в частности, позволит повысить безопасность IoT в госструктурах и чувствительных к киберугрозам отраслях экономики, следует из описания, представленного Минцифры. Изменения планируются как в софтверной, так и в хардверной составляющей российского интернета вещей – к сентябрю этого года министерство готово инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных системах и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений, говорится в плане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных