Операторы достают миллиарды из канализации

Операторы достают миллиарды из канализацииРаспродажа кабельной инфраструктуры дала 5% дохода МГТС
В 2020 г. доходы МГТС (выручка за минусом расходов на предпродажную подготовку) от реализации вторсырья составили чуть более 2 млрд руб., следует из опубликованного отчета компании. А в 2019 г. аналогичные доходы были даже больше – 2,7 млрд руб. Это оборудование с 37 выключенных в прошлом году устаревших аналоговых телефонных станций.
«Среди проданного вторсырья и бумага, и многое другое, но основная стоимость приходится на старые медные кабели, а также свинцовую оплетку», – отмечает человек, знакомый с менеджерами контролирующего МГТС сотового оператора МТС.
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