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Операторы достают миллиарды из канализации

Распродажа кабельной инфраструктуры дала 5% дохода МГТС
Валерий Кодачигов
Оптическое оборудование связи не работает при отключении электричества – а аналоговые медные линии работают, так как имеют автономное энергоснабжение /ВИТАЛИЙ ТИМКИВ / РИА НОВОСТИ

В 2020 г. доходы МГТС (выручка за минусом расходов на предпродажную подготовку) от реализации вторсырья составили чуть более 2 млрд руб., следует из опубликованного отчета компании. А в 2019 г. аналогичные доходы были даже больше – 2,7 млрд руб. Это оборудование с 37 выключенных в прошлом году устаревших аналоговых телефонных станций.

«Среди проданного вторсырья и бумага, и многое другое, но основная стоимость приходится на старые медные кабели, а также свинцовую оплетку», – отмечает человек, знакомый с менеджерами контролирующего МГТС сотового оператора МТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных