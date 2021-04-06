Операторы достают миллиарды из канализации

В 2020 г. доходы МГТС (выручка за минусом расходов на предпродажную подготовку) от реализации вторсырья составили чуть более 2 млрд руб., следует из опубликованного отчета компании. А в 2019 г. аналогичные доходы были даже больше – 2,7 млрд руб. Это оборудование с 37 выключенных в прошлом году устаревших аналоговых телефонных станций.