«Транстелеком» построил квантовую сеть Москва – Петербург

Рынок для новой технологии не разогрет и, пока потенциальные пользователи не видят очевидных преимуществ, которые она дает, их круг будет узок, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников: «Пока с точки зрения бизнеса не очевидно, какое превосходство над конкурентами позволяет получить квантовое шифрование. Это, к примеру, не переход с модемного интернета на выделенные линии». Также непонятно, как в целом квантовые технологии могут повысить уровень информационной безопасности, рассуждает Половников: «Известно, что 90% утечек данных происходит не из-за внедрения злоумышленников в сети связи, а из-за халатности персонала компаний и госструктур или же их осознанных преступных действий».