«Транстелеком» построил квантовую сеть Москва – Петербург

«Транстелеком» построил квантовую сеть Москва – ПетербургЗапустить ее планируют во II квартале этого года
О завершении строительства квантовой линии связи между Москвой и Санкт-Петербургом сообщил заместитель гендиректора «Транстелекома» (дочерняя компания РЖД) Алексей Ноздрин на конференции «Ведомостей» «Телеком 2021». «Сеть уже существует, оборудование смонтировано, осталась, по сути, пусконаладка, – рассказал Ноздрин. – Во II квартале должен состояться пуск в виде переданного квантового ключа».
Главным преимуществом квантовой сети оператор называет максимальную защищенность передающихся по ней данных. В «Транстелекоме» рассчитывают на спрос со стороны финансовых организаций, силовых структур и других госорганизаций. По словам Ноздрина, на квантовой сети используется оборудование российского производства – его разработчика он не назвал.
Первая в мире квантовая сеть связи была развернута в начале этого года в Китае. Общая протяженность этой сети достигает 4600 км: она состоит из более 700 оптических сегментов и двух станций космической связи. К китайской квантовой сети уже подключено свыше 150 абонентов-банков.
В отличие от обычных алгоритмов шифрования при генерации квантовых криптографических ключей отправитель и получатель используют данные об изменении квантового состояния фотонов. При попытке проанализировать и дешифровать такой ключ он изменяется – благодаря этому адресаты переписки мгновенно узнают о попытке взлома. «Квантовое шифрование позволит реализовать механизмы криптографии на совершенно новом, недостижимом ранее уровне, – считает заместитель гендиректора компании ИВК Валерий Андреев. – Если в ходе проекта «Транстелекома» будет достигнут приемлемый результат, он станет началом переворота на рынке информационной безопасности. Для защиты информации потребуются новые инструменты, новые модели угроз, новая нормативная база. При условии, конечно, что применение новых методов и инструментов не связано с неподъемными финансовыми затратами – это тоже будет проверено в проекте».
Строительство 800-километровой квантовой сети между Москвой и Петербургом предусмотрено дорожной картой развития квантовых коммуникаций, разработанной РЖД и утвержденной правительством летом 2020 г. Стоимость реализации всего проекта – квантовой сети в 10 000 км – до 2024 г. должна составить 16,7 млрд руб. (10 млрд должны быть выделены из федерального бюджета, 6,7 млрд – из внебюджетных источников, из них более 5 млрд руб. готова выделить сама РЖД). Большая часть этих средств – 12,8 млрд руб. – должна пойти на строительство квантовых магистральных сетей. К 2024 г. объем оказываемых на сети услуг достигнет около 55 млрд руб. – такие подсчеты приводили ранее в РЖД. Среди сценариев использования квантовых технологий, помимо передачи данных банков и госструктур, разработчики дорожной карты приводили строительство безопасных систем интернета вещей и управление беспилотными поездами.
«В плане развития технологической составляющей квантового распределения ключей Россия практически не отстает от других стран, – рассказывает руководитель группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра Алексей Федоров. – Однако лидер по масштабам внедрения – Китай». Планы использования таких линий для индустриальных приложений есть и в Европе, но пока имеющиеся и разрабатываемые прототипы в большинстве используются для исследовательских целей, рассказывает Федоров: «В США делают большую ставку не на строительство сетей квантового распределения ключей, а на разработку постквантовых алгоритмов – нового поколения алгоритмов криптографии, которые более устойчивы к атакам. Национальным институтом стандартов и технологий США ведется стандартизация постквантовых решений».
Квантовыми коммуникациями занимается и крупнейший конкурент «Транстелекома» – «Ростелеком», отмечает директор проектов квантовых коммуникаций компании Сергей Ханенков: «В 2020 г. было разработано и утверждено техническое задание создания квантовой сети между калининским и московским дата-центрами оператора, в этом году начались соответствующие проектно-изыскательские работы». В рамках этого проекта рассматривается возможность использования строящейся квантовой сети РЖД на участке Москва – Удомля, отметил Ханенков.
У квантовой криптографии есть коммерческий потенциал – она обеспечивает наивысшую степень защиты, что важно для госструктур и бизнеса, в первую очередь финансового сектора, утверждает представитель «Ростелекома». По словам Федорова, коммерциализацию квантовой связи пока сдерживает отсутствие массового спроса: «На текущем, достаточно раннем этапе развития технологии нужны инвестиции в создание и развитие инфраструктуры для квантового распределения ключей – по аналогии с тем, как развивались классические коммуникации».
Рынок для новой технологии не разогрет и, пока потенциальные пользователи не видят очевидных преимуществ, которые она дает, их круг будет узок, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников: «Пока с точки зрения бизнеса не очевидно, какое превосходство над конкурентами позволяет получить квантовое шифрование. Это, к примеру, не переход с модемного интернета на выделенные линии». Также непонятно, как в целом квантовые технологии могут повысить уровень информационной безопасности, рассуждает Половников: «Известно, что 90% утечек данных происходит не из-за внедрения злоумышленников в сети связи, а из-за халатности персонала компаний и госструктур или же их осознанных преступных действий».
По мнению Федорова, дорожная карта развития квантовых коммуникаций может стимулировать развитие этого сегмента рынка: «Похожее происходило во второй половине ХХ в. с интернетом. Изначально он мыслился как научный инструмент, монетизация которого не просматривалась. Но после государственных инвестиций в развитие сети, создания инфраструктуры бизнес оценил перспективы новой технологии, что привело к созданию множества успешных коммерческих проектов».