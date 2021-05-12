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МТС пошла по квартирам

Компания будет оснащать дома интернетом вещей на стадии строительства
Екатерина Кинякина
Внедрение интернета вещей на стадии строительства не скажется на стоимости квадратных метров /Евгений Разумный / Ведомости

МТС начинает предоставлять девелоперам новую услугу – создание в домах инфраструктуры интернета вещей (Internet of Things, IoT) на стадии строительства. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора Алексей Меркутов. По его словам, первый контракт на создание такой инфраструктуры уже заключен с девелоперской группой «Эталон»: «Ведутся переговоры и с другими застройщиками».

IoT в интерпретации МТС – это система бесшовного входа в подъезд и на лестничную площадку (ключом в данном случае служит смартфон жильца, «общающийся» с замками по Bluetooth), подключаемые к интернету счетчики воды и электричества и домофоны, вызовы с которых приходят на смартфон пользователя. Сколько стоит оснащение одного многоквартирного дома такими системами, в МТС не говорят. Стоимость строительства такой системы IoT в зависимости от количества квартир составляет 150–300 млн руб. на здание, утверждает человек, знакомый с разработчиками проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных