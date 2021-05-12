МТС пошла по квартирам

IoT в интерпретации МТС – это система бесшовного входа в подъезд и на лестничную площадку (ключом в данном случае служит смартфон жильца, «общающийся» с замками по Bluetooth), подключаемые к интернету счетчики воды и электричества и домофоны, вызовы с которых приходят на смартфон пользователя. Сколько стоит оснащение одного многоквартирного дома такими системами, в МТС не говорят. Стоимость строительства такой системы IoT в зависимости от количества квартир составляет 150–300 млн руб. на здание, утверждает человек, знакомый с разработчиками проекта.