Сумеет ли Rovio Entertainment зарабатывать не только на Angry Birds

Сумеет ли Rovio Entertainment зарабатывать не только на Angry BirdsГендиректор компании не сомневается в успехе за счет «отличного портфолио» и новых игр
Финская компания Rovio, известная своей игрой Angry Birds, наделала шуму, подав в апреле иск к маркетплейсу Wildberries за то, что тот не удалил своевременно ссылку на продукцию с контрафактным изображением ее героев. Это отнюдь не единичный случай. Компания активно преследует в судах тех, кто пользуется ее героями без ее разрешения, по всему миру – в том числе и в России.
Требования могут составлять миллионы рублей, а могут – всего лишь несколько десятков тысяч, как в прошлогодних исках против ООО «Весна» из Кемеровской области или ИП Марченко из Томской области. По оценке судебного эксперта и основателя «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александра Костина, сделанной им на страницах «Коммерсанта», за последние 10 лет зарегистрировано 1400 исков Rovio, 753 из них – в прошлом году.
В 2012–2013 гг. Rovio получала от лицензирования 45–47% выручки. А в 2020 г. – чуть более 5%. Rovio важны все доходы. С момента IPO в 2017 г. ее капитализация упала вдвое, компания не выполняет свои обещания по рентабельности продаж: инвесторам была обещана операционная рентабельность продаж в 30%, но последние годы показатель колеблется от 6,3 до 15,6% и даже в год листинга составил 18%.
В прошлом году Rovio рассталась с гендиректором Кати Леворантой, которая вывела компанию на биржу, с обтекаемой формулировкой «по взаимному согласию». С января Rovio возглавляет 41-летний канадец Александр Пеллетье-Норман.