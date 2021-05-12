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Сумеет ли Rovio Entertainment зарабатывать не только на Angry Birds

Гендиректор компании не сомневается в успехе за счет «отличного портфолио» и новых игр
Софья Корепанова
Гендиректор Rovio Entertainment Corporation Александр Пеллетье-Норман /LLUIS GENE / AFP

Финская компания Rovio, известная своей игрой Angry Birds, наделала шуму, подав в апреле иск к маркетплейсу Wildberries за то, что тот не удалил своевременно ссылку на продукцию с контрафактным изображением ее героев. Это отнюдь не единичный случай. Компания активно преследует в судах тех, кто пользуется ее героями без ее разрешения, по всему миру – в том числе и в России.

Требования могут составлять миллионы рублей, а могут – всего лишь несколько десятков тысяч, как в прошлогодних исках против ООО «Весна» из Кемеровской области или ИП Марченко из Томской области. По оценке судебного эксперта и основателя «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александра Костина, сделанной им на страницах «Коммерсанта», за последние 10 лет зарегистрировано 1400 исков Rovio, 753 из них – в прошлом году.

В 2012–2013 гг. Rovio получала от лицензирования 45–47% выручки. А в 2020 г. – чуть более 5%. Rovio важны все доходы. С момента IPO в 2017 г. ее капитализация упала вдвое, компания не выполняет свои обещания по рентабельности продаж: инвесторам была обещана операционная рентабельность продаж в 30%, но последние годы показатель колеблется от 6,3 до 15,6% и даже в год листинга составил 18%.

В прошлом году Rovio рассталась с гендиректором Кати Леворантой, которая вывела компанию на биржу, с обтекаемой формулировкой «по взаимному согласию». С января Rovio возглавляет 41-летний канадец Александр Пеллетье-Норман.

Как канадец оказался в Финляндии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных