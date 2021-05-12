Сумеет ли Rovio Entertainment зарабатывать не только на Angry Birds

Финская компания Rovio, известная своей игрой Angry Birds, наделала шуму, подав в апреле иск к маркетплейсу Wildberries за то, что тот не удалил своевременно ссылку на продукцию с контрафактным изображением ее героев. Это отнюдь не единичный случай. Компания активно преследует в судах тех, кто пользуется ее героями без ее разрешения, по всему миру – в том числе и в России.