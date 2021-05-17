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Минцифры предлагает создать госоператора больших данных

Его услуги будут платными для коммерческих пользователей
Валерий Кодачигов
Евгений Разумный / Ведомости

Государство будет предоставлять большие данные, накопленные министерствами и ведомствами, коммерческим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ). Такое предложение содержится в предварительном варианте концепции доступа к государственным дата-сетам, представленной Минцифры на заседании рабочей группы АНО «Цифровая экономика» (копия документа есть у «Ведомостей»).

Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация – в проекте концепции ее называют оператором государственных наборов данных. Она станет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять их анонимизацию и обезличивание, а также обеспечит создание и эксплуатацию инфраструктуры доступа к государственным наборам данных. Также госоператор будет решать, какие данные можно предоставлять тому или иному заказчику. Например, большими данными, имеющими ту или иную степень секретности, делиться будут с организациями, аккредитованными профильными ведомствами (например, ФСБ), следует из материалов Минцифры. Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей, подчеркивается в них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных