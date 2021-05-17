Минцифры предлагает создать госоператора больших данных

Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация – в проекте концепции ее называют оператором государственных наборов данных. Она станет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять их анонимизацию и обезличивание, а также обеспечит создание и эксплуатацию инфраструктуры доступа к государственным наборам данных. Также госоператор будет решать, какие данные можно предоставлять тому или иному заказчику. Например, большими данными, имеющими ту или иную степень секретности, делиться будут с организациями, аккредитованными профильными ведомствами (например, ФСБ), следует из материалов Минцифры. Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей, подчеркивается в них.