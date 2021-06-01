Поведение школьников будет контролировать нейронная сеть

Поведение школьников будет контролировать нейронная сетьВ подмосковной школе протестируют систему предикативной безопасности
Пилотная система предикативной безопасности, разработанная IT-компанией «АИС Город», будет внедрена в одной из школ Московской области уже в этом году, рассказали «Ведомостям» представители компании. Она будет следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы, обеспечение детей питанием и оказание им медицинской помощи при необходимости.
В систему входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, такую как бег по коридору или катание по перилам, рассказывает заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов: «Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы».
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