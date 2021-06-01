Поведение школьников будет контролировать нейронная сеть

Пилотная система предикативной безопасности, разработанная IT-компанией «АИС Город», будет внедрена в одной из школ Московской области уже в этом году, рассказали «Ведомостям» представители компании. Она будет следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы, обеспечение детей питанием и оказание им медицинской помощи при необходимости.