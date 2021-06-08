Дефицит компьютеров переживет Новый год

Дефицит компьютеров переживет Новый годВендоры перешли к краткосрочному планированию
Производитель компьютеров и ноутбуков HP предупредил российских партнеров о необходимости до конца июня подтвердить или скорректировать заказы на электронику, которую они планируют получить в декабре, в противном случае поставки могут не состояться или будут ограничены.
Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к торгующим компьютерами компаниям. Знает об этом обращении и менеджер одного из IТ-дистрибуторов. По словам одного из собеседников «Ведомостей», обычно предновогодние закупки планируются еще в декабре предыдущего года: «Однако из-за дефицита электронных компонентов и компьютеров на мировом рынке HP решила прибегнуть к более краткосрочному планированию. Это значит, что, если до начала июля заказы ритейлеров не будут подтверждены, произведенные для России компьютеры могут отгрузить в другие страны».
По словам другого источника «Ведомостей», похожие просьбы российским компаниям направили и другие производители электроники – конкретные бренды он не назвал.
Официально комментировать ситуацию опрошенные «Ведомостями» представители крупных ритейлеров не стали.
Генеральный директор HP Inc. в Восточной Европе Алексей Воронков утверждает, что письма с предложением ускорить планирование закупок направлялись лишь корпоративным заказчикам: «Для них важно разместить заказ на заводе до конца июня, чтобы успеть с поставками в срок, иначе доставка придется на 2022 г. Мы ожидаем, что сложности с доступностью компонентов для ПК продолжатся как минимум до конца 2021 г. Если раньше дефицит преимущественно касался процессоров и матриц экранов, то сегодня он распространяется на более широкий спектр комплектующих».
Ситуация в целом лучше, чем в прошлом году, но спрос продолжает опережать предложение, а сроки поставок все еще значительные, констатирует Воронков.
«Желание вендоров планировать отгрузки на относительно короткий срок объяснимо – из-за сбоя логистических цепочек, вызванных эпидемией COVID-19 и дефицитом комплектующих, сроки поставок стали труднопрогнозируемыми, – отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. – Если компонентную базу удается собрать быстро, поставить партию компьютеров удается в ранее установленный срок.
Но зачастую такого не происходит – и заказчикам иногда сейчас поступают партии товаров, заказанные во II квартале 2020 г.».
Другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка согласны, что просьбы оперативно подтвердить заказы на ПК связаны с нарастающим дефицитом комплектующих. Из-за этого к началу 2021 г. на российском рынке закупочные цены на компьютеры и ноутбуки выросли на 20%, рассказывали ранее «Ведомостям» их поставщики и производители.
«На рост дефицита влияют два фактора: во-первых, пандемия привела к временным остановкам цехов, сломала логистику, значительно замедлила перевозки – достаточно вспомнить многодневный простой фур на британской границе или закрытие для транспорта некоторых провинций Китая, – объясняет директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян. – Во-вторых, пошла волна спроса на чипы: рост числа удаленных рабочих мест, развитие «безлюдных» сервисов, зеленые технологии, видеонаблюдение – все это требует новых электронных компонентов».
Кризис на рынке полупроводников усиливается и он коснется многих сегментов – от продаж компьютерной техники, серверного, сетевого оборудования и систем хранения данных до автомобилестроения и бытовой электроники, прогнозирует руководитель направления вычислительной инфраструктуры IТ-компании КРОК Александр Сысоев: «Ситуация сказывается на сроках поставки оборудования в корпоративном сегменте, задержки составляют от пары недель до нескольких месяцев». По данным КРОКа, в отдельных случаях рост цен на компьютерную технику составляет до 50%.
«Дефицит закончится, только когда производители увеличат выпуск, но это произойдет не раньше чем через год или два, – прогнозирует Сысоев. – Некоторые вендоры уже проинформировали об этом своих дистрибуторов и конечных пользователей».
Наращивать производственные мощности дорого и сложно, утверждает Абагян: «Порог входа в такое производство – от $2 млрд. За последние 20 лет новые игроки в области микроэлектроники возникали только на основе слияний и поглощений уже существовавших производств».
«Цены продолжат расти, и по итогам 2021 г. компьютеры подорожают еще примерно на 50% – особенно если курс рубля несколько ослабеет», – заключает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.