Дефицит компьютеров переживет Новый год

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к торгующим компьютерами компаниям. Знает об этом обращении и менеджер одного из IТ-дистрибуторов. По словам одного из собеседников «Ведомостей», обычно предновогодние закупки планируются еще в декабре предыдущего года: «Однако из-за дефицита электронных компонентов и компьютеров на мировом рынке HP решила прибегнуть к более краткосрочному планированию. Это значит, что, если до начала июля заказы ритейлеров не будут подтверждены, произведенные для России компьютеры могут отгрузить в другие страны».