Алексей Гореславский возглавил правление РОЦИТа

Алексей Гореславский возглавил правление РОЦИТаЭту организацию планируется включить в законотворческую работу органов власти
Правление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) возглавил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, рассказали «Ведомостям» в РОЦИТе. На должность директора РОЦИТа назначен заместитель главы «Диалога» Рустам Сагдатулин. Решение принято 6 июля на внеочередном общем собрании центра, сообщил представитель РОЦИТа.
На собрании РОЦИТа был также обновлен состав его правления: наряду с действующими представителями в него вошли президент Фонда информационной демократии Илья Массух, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, директор по стратегическому развитию медиапроектов Rambler & Co Георгий Каптелин, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, генеральный директор «Медиалогии» Александр Волков, директор по маркетингу Brand Analytics Василий Чёрный, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, директор по работе с госсектором Mail.ru Дмитрий Комендантов, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов и другие эксперты в области интернета, рассказали «Ведомостям» в РОЦИТе.
«Задачи и даже миссия РОЦИТа трансформируются на фоне все большего проникновения интернета в жизнь каждого человека, государства и общества в целом, – рассказывает Сагдатулин. – В ближайшее время мы сфокусируемся на тех проблемах интернета, которые сейчас больше всего волнуют граждан. Приоритетными направлениями работы РОЦИТа станут кибербезопасность, безопасный интернет, защита прав пользователей в цифровой среде, причем в максимально широком смысле – не только от мошенников, но и от неправомерных действий соцсетей и других платформ».
Гореславский до 2020 г. работал в должности замначальника управления общественных проектов администрации президента, где в его сферу ответственности входили интернет-СМИ. В 2020 г. он возглавил учрежденный мэрией Москвы АНО «Диалог», на базе которой в марте 2020 г. был создан федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (в том числе по поиску связанных с пандемией фейков в интернете), а затем и дочернюю структуру – «Диалог регионы». Она занимается мониторингом проблемных ситуаций и подготовкой аналитики для властей регионов и Москвы. В июне «Диалог» договорился с Центризбиркомом об информационном сотрудничестве во время выборов, писали «Ведомости».
Созданный в 1996 г., РОЦИТ реализует образовательные проекты в области цифровой грамотности, проводит исследования интернет-пользования, защищает интересы пользователей и профессионалов рунета, перечислено на сайте центра. Еще одна из задач РОЦИТа — «вовлечение населения в использование информационных технологий на всех уровнях», говорится в описании его деятельности.
Один из примеров защиты российский пользователей — жалоба РОЦИТа в Федеральную антимонопольную службу на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей принадлежащего ему Youtube. После этого обращения в апреле 2021 г. ФАС России возбудила дело в отношении Google, так как Youtube, по мнению ведомства, злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.
РОЦИТ является соучредителем АНО «Институт развития интернета» (оператор госсубсидий на производство контента в интернете) вместе с Минобрнауки, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-коммуникационным союзом, следует из данных kartoteka.ru.
По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», кадровые изменения в РОЦИТе «продолжают логику трансформации общественных структур, работающих в интернете». Сагдатулин, пришедший из «Диалога», по мнению этого источника, должен «сфокусироваться на проблемах кибербезопасности, борьбе с интернет-мошенничеством, а также развивать РОЦИТ как юридический центр в области интернета».
При РОЦИТе, в частности, планируется создание Центра мониторинга нарушения прав интернет-пользователей, который будет работать в русскоязычном интернет-пространстве, говорит собеседник «Ведомостей»: «Также РОЦИТ займется поддержкой законотворческой работы органов власти и расширенной экспертизой общественных инициатив в интернет-сфере».
«РОЦИТ — одна их старейших российских общественных организаций в сфере интернета, за годы ее существования накоплен огромный объем знаний и опыта, в том числе международного сотрудничества, — отмечает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — Сейчас центр ведет определенную деятельность, связанную с защитой интернет-пользователей от киберугроз, однако его активность не сильно ощущается интернет-сообществом. Мы видим, что сейчас государство берет под опеку большое количество АНО, зачастую находящихся в полузаброшенном состоянии. Очевидно, это делается с прицелом на то, что таким структурам рано или поздно найдется применение».