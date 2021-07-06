Алексей Гореславский возглавил правление РОЦИТа

Гореславский до 2020 г. работал в должности замначальника управления общественных проектов администрации президента, где в его сферу ответственности входили интернет-СМИ. В 2020 г. он возглавил учрежденный мэрией Москвы АНО «Диалог», на базе которой в марте 2020 г. был создан федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (в том числе по поиску связанных с пандемией фейков в интернете), а затем и дочернюю структуру – «Диалог регионы». Она занимается мониторингом проблемных ситуаций и подготовкой аналитики для властей регионов и Москвы. В июне «Диалог» договорился с Центризбиркомом об информационном сотрудничестве во время выборов, писали «Ведомости».