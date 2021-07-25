«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с беспилотника

«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с беспилотникаРынок машинного зрения в отличие от антивирусного быстро растет, говорят эксперты
Производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» (ЛК) выходит на новый для себя рынок компьютерного зрения, рассказали «Ведомостям» в компании. ЛК разработала систему аналитики Kaspersky Neural Networks, которая может распознавать те или иные объекты на изображении, передаваемом с беспилотных летательных аппаратов, причем она может анализировать данные, поступающие сразу с нескольких дронов.
Это нужно, в частности, МЧС и другим спасательным службам. Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и др. в режиме реального времени, рассказывает представитель ЛК. По его словам, распознавание может вестись прямо на борту беспилотника: «Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает на свои аппараты софт ЛК.