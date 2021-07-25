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«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с беспилотника

Рынок машинного зрения в отличие от антивирусного быстро растет, говорят эксперты
Татьяна Исакова
Kaspersky Neural Networks адаптировано для использования как на беспилотниках самолетного типа, так и для других беспилотных летательных аппаратов /Ricardo Gomez / Unsplash

Производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» (ЛК) выходит на новый для себя рынок компьютерного зрения, рассказали «Ведомостям» в компании. ЛК разработала систему аналитики Kaspersky Neural Networks, которая может распознавать те или иные объекты на изображении, передаваемом с беспилотных летательных аппаратов, причем она может анализировать данные, поступающие сразу с нескольких дронов.

Это нужно, в частности, МЧС и другим спасательным службам. Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и др. в режиме реального времени, рассказывает представитель ЛК. По его словам, распознавание может вестись прямо на борту беспилотника: «Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает на свои аппараты софт ЛК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных