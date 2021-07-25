«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с беспилотника

Это нужно, в частности, МЧС и другим спасательным службам. Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и др. в режиме реального времени, рассказывает представитель ЛК. По его словам, распознавание может вестись прямо на борту беспилотника: «Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает на свои аппараты софт ЛК.