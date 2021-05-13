«Лаборатория Касперского» выиграла конкурс на систему онлайн-голосования в Москве

В Москве появится специальная система для онлайн-голосования на выборах – контракт правительства Москвы на ее создание выиграла «Лаборатория Касперского», следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Сумма контракта составила 268,7 млн руб., готова она должна быть к началу IV квартала 2021 г., говорится в документации. По замыслу заказчиков голосовать ее пользователи должны будут на отдельном сайте (сейчас голосования проводятся на портале московской мэрии). Для входа на сайт можно будет использовать те же логин и пароль, что и на mos.ru.