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«Лаборатория Касперского» выиграла конкурс на систему онлайн-голосования в Москве

Сумма контракта составила 268,7 млн руб., но к выборам в Госдуму она не успеет
Татьяна Исакова
Основное внимание при разработке новой системы будет уделено обеспечению безопасности /Евгений Разумный / Ведомости

В Москве появится специальная система для онлайн-голосования на выборах – контракт правительства Москвы на ее создание выиграла «Лаборатория Касперского», следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Сумма контракта составила 268,7 млн руб., готова она должна быть к началу IV квартала 2021 г., говорится в документации. По замыслу заказчиков голосовать ее пользователи должны будут на отдельном сайте (сейчас голосования проводятся на портале московской мэрии). Для входа на сайт можно будет использовать те же логин и пароль, что и на mos.ru.

Перевод дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в отдельную систему позволит сделать выборные процедуры более защищенными и безопасными, считают в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ): «Решение об использовании системы будет принято по итогам тестирования и прохождения аттестации по требованиям информационной безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных