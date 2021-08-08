Inventive Retail Group купила монобрендовый онлайн-магазин Xiaomi

Inventive Retail Group купила монобрендовый онлайн-магазин XiaomiНезадолго до этого Xiaomi стала самой популярной в мире маркой смартфонов
Inventive Retail Group (IRG, принадлежит сыну основателя «Ланита» Георгия Генса Филиппу) впервые купила готовый интернет-магазин, рассказала «Ведомостям» представитель группы Людмила Семушина. Речь идет о «Румикоме» – онлайн-продавце техники китайского производителя Xiaomi.
В «Румикоме» сделку подтвердили, знает о ней и представитель Xiaomi. По ее условиям покупатель получает доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и аккаунты «Румиком» в социальных сетях, отмечают в IRG.
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