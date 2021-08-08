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Inventive Retail Group купила монобрендовый онлайн-магазин Xiaomi

Незадолго до этого Xiaomi стала самой популярной в мире маркой смартфонов
Валерий Кодачигов
Inventive Retail Group купила монобрендовый онлайн-магазин Xiaomi /Евгений Разумный / Ведомости

Inventive Retail Group (IRG, принадлежит сыну основателя «Ланита» Георгия Генса Филиппу) впервые купила готовый интернет-магазин, рассказала «Ведомостям» представитель группы Людмила Семушина. Речь идет о «Румикоме» – онлайн-продавце техники китайского производителя Xiaomi.

В «Румикоме» сделку подтвердили, знает о ней и представитель Xiaomi. По ее условиям покупатель получает доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и аккаунты «Румиком» в социальных сетях, отмечают в IRG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных