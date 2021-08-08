Inventive Retail Group купила монобрендовый онлайн-магазин Xiaomi

В «Румикоме» сделку подтвердили, знает о ней и представитель Xiaomi. По ее условиям покупатель получает доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и аккаунты «Румиком» в социальных сетях, отмечают в IRG.