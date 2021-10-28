Почему акции «Яндекса» дорожают несмотря на убытки

Ставка на развитие онлайн-торговли, сделанная «Яндексом» после «развода» со Сбербанком в 2020 г., оставляет компанию в минусе на протяжении трех кварталов текущего года. По итогам трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., чистый убыток «Яндекса» составил 3,9 млрд руб., сообщила компания 27 октября. Годом ранее «Яндекс» получил чистую прибыль в размере 21,7 млрд руб. Во II квартале 2021 г. чистый убыток «Яндекса» составил 4,7 млрд руб., в I квартале – 4,3 млрд руб.