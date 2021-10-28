Почему акции «Яндекса» дорожают несмотря на убытки

Почему акции «Яндекса» дорожают несмотря на убыткиАналитики инвестбанков считают, что бумаги компании могут вырасти еще
Ставка на развитие онлайн-торговли, сделанная «Яндексом» после «развода» со Сбербанком в 2020 г., оставляет компанию в минусе на протяжении трех кварталов текущего года. По итогам трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., чистый убыток «Яндекса» составил 3,9 млрд руб., сообщила компания 27 октября. Годом ранее «Яндекс» получил чистую прибыль в размере 21,7 млрд руб. Во II квартале 2021 г. чистый убыток «Яндекса» составил 4,7 млрд руб., в I квартале – 4,3 млрд руб.
В прошлом году после разделения активов совместного предприятия со Сбербанком «Яндекс» выкупил 45% их совместного предприятии «Беру». С октября 2020 г. «Беру» стал частью сервиса «Яндекс.Маркет», поисковик также получил инфраструктурные активы и стал консолидировать результаты предприятия в своей отчетности.