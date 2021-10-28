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Почему акции «Яндекса» дорожают несмотря на убытки

Аналитики инвестбанков считают, что бумаги компании могут вырасти еще
Владислав Новый Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Ставка на развитие онлайн-торговли, сделанная «Яндексом» после «развода» со Сбербанком в 2020 г., оставляет компанию в минусе на протяжении трех кварталов текущего года. По итогам трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., чистый убыток «Яндекса» составил 3,9 млрд руб., сообщила компания 27 октября. Годом ранее «Яндекс» получил чистую прибыль в размере 21,7 млрд руб. Во II квартале 2021 г. чистый убыток «Яндекса» составил 4,7 млрд руб., в I квартале – 4,3 млрд руб. 

В прошлом году после разделения активов совместного предприятия со Сбербанком «Яндекс» выкупил 45%  их совместного предприятии «Беру». С октября 2020 г. «Беру» стал частью сервиса «Яндекс.Маркет», поисковик также получил инфраструктурные активы и стал консолидировать результаты предприятия в своей отчетности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных