Morgan Stanley увидел грядущий рост IT-сектора

Morgan Stanley увидел грядущий рост IT-сектораОпросив представителей 100 крупнейших компаний мира
Расходы крупных компаний на информационные технологии по всему миру могут вырасти в среднем на 4,5% в 2022 г. Это следует из опроса Morgan Stanley, который был направлен клиентам инвестбанка 12 января. В исследовании принимали участие представители 100 компаний из США и Европы с выручкой от $500 млн до $20 млрд, занимающихся созданием ПО и оказанием IT-услуг. Опрос проводился в октябре – декабре 2021 г. по телефону и онлайн.
Morgan Stanley не приводит суммарных показателей по объему рынка. В октябре прошлого года Gartner прогнозировала, что расходы на информационные технологии в мире в 2021 г. составят $4,2 трлн. По итогам 2022 г. Gartner ожидает увеличения мирового IT-бюджета до $4,47 трлн при росте в 5,5%.
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