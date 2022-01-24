Morgan Stanley увидел грядущий рост IT-сектора

Расходы крупных компаний на информационные технологии по всему миру могут вырасти в среднем на 4,5% в 2022 г. Это следует из опроса Morgan Stanley, который был направлен клиентам инвестбанка 12 января. В исследовании принимали участие представители 100 компаний из США и Европы с выручкой от $500 млн до $20 млрд, занимающихся созданием ПО и оказанием IT-услуг. Опрос проводился в октябре – декабре 2021 г. по телефону и онлайн.