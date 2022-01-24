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Morgan Stanley увидел грядущий рост IT-сектора

Опросив представителей 100 крупнейших компаний мира
Анастасия Домбицкая Владислав Новый
Если не случится нового локдауна, в 2022 г. можно ожидать средний рост IT-бюджетов до 20% и более / Андрей Гордеев / Ведомости

Расходы крупных компаний на информационные технологии по всему миру могут вырасти в среднем на 4,5% в 2022 г. Это следует из опроса Morgan Stanley, который был направлен клиентам инвестбанка 12 января. В исследовании принимали участие представители 100 компаний из США и Европы с выручкой от $500 млн до $20 млрд, занимающихся созданием ПО и оказанием IT-услуг. Опрос проводился в октябре – декабре 2021 г. по телефону и онлайн.

Morgan Stanley не приводит суммарных показателей по объему рынка. В октябре прошлого года Gartner прогнозировала, что расходы на информационные технологии в мире в 2021 г. составят $4,2 трлн. По итогам 2022 г. Gartner ожидает увеличения мирового IT-бюджета до $4,47 трлн при росте в 5,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных