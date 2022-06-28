«Крафтвэй» анонсировала запуск производства микроконтроллеров в партнерстве с Китаем

«Крафтвэй» анонсировала запуск производства микроконтроллеров в партнерстве с КитаемЛокализованные комплектующие должны быть востребованы для госзакупок
Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г., рассказал 28 июня в ходе конференции «Российская электроника», организованной газетой «Ведомости», старший вице-президент «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» Ренат Юсупов.
Контроллер памяти – микрочип, который отвечает за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в твердотельных накопителях (SSD). Разработкой микроконтроллеров сейчас занимается около 10 компаний США, Японии, Тайваня и Израиля.
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