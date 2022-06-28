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«Крафтвэй» анонсировала запуск производства микроконтроллеров в партнерстве с Китаем

Локализованные комплектующие должны быть востребованы для госзакупок
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Российский разработчик «Крафтвэй» договорился с Китаем о совместим производстве микроэлектроники / Донат Сорокин / ТАСС

Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г., рассказал 28 июня в ходе конференции «Российская электроника», организованной газетой «Ведомости», старший вице-президент «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» Ренат Юсупов.

Контроллер памяти – микрочип, который отвечает за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в твердотельных накопителях (SSD). Разработкой микроконтроллеров сейчас занимается около 10 компаний США, Японии, Тайваня и Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных