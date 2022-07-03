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Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников

Среди прочего для сервиса закажут курсы Владимира Мединского по истории XVIII века
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Злата Милявская / Ведомости

О том, что Минпросвещения готовит к запуску платформу с просветительским контентом для внеклассного обучения школьников, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из поставщиков контента для нового проекта. По его информации, одним из ключевых поставщиков планируется сделать Госфильмофонд. Информацию о подготовке платформы «Ведомостям» подтвердил советник министра просвещения Антон Назаров.

«Один из проектов, над которым мы работаем в рамках цифровой образовательной среды, – это видеоплатформа для Smart TV под рабочим названием «Мое просвещение», на которой будет собран образовательный и воспитательный контент для школьников», – сообщил Назаров. По его словам, сейчас министерство прорабатывает состав контента с потенциальными поставщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных