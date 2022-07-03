Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников

Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьниковСреди прочего для сервиса закажут курсы Владимира Мединского по истории XVIII века
О том, что Минпросвещения готовит к запуску платформу с просветительским контентом для внеклассного обучения школьников, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из поставщиков контента для нового проекта. По его информации, одним из ключевых поставщиков планируется сделать Госфильмофонд. Информацию о подготовке платформы «Ведомостям» подтвердил советник министра просвещения Антон Назаров.
«Один из проектов, над которым мы работаем в рамках цифровой образовательной среды, – это видеоплатформа для Smart TV под рабочим названием «Мое просвещение», на которой будет собран образовательный и воспитательный контент для школьников», – сообщил Назаров. По его словам, сейчас министерство прорабатывает состав контента с потенциальными поставщиками.