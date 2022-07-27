Новости о ввозе Apple и Samsung стали информацией с ограниченным доступом

«Ведомости» ознакомились с текстом письма, которое пришло одному из членов ассоциации. Информацию о получении письма подтвердил источник еще в одной компании из ассоциации. «Мы обсуждаем все законы, которые касаются наших членов, многие из которых являются участниками внешнеторговой деятельности», – прокомментировал информацию о письме представитель РАТЭК Антон Гуськов. Говорить о содержании письма он не стал.