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Новости о ввозе Apple и Samsung стали информацией с ограниченным доступом

Опубликовавшие их СМИ могут быть привлечены к ответственности
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Сейчас положения закона об информации позволяют также ограничивать публикацию контрсанкционной информации в СМИ / Максим Стулов / Ведомости

Участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, «могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст. 13.14 КоАП РФ», утверждается во внутреннем письме Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция» и др.

«Ведомости» ознакомились с текстом письма, которое пришло одному из членов ассоциации. Информацию о получении письма подтвердил источник еще в одной компании из ассоциации. «Мы обсуждаем все законы, которые касаются наших членов, многие из которых являются участниками внешнеторговой деятельности», – прокомментировал информацию о письме представитель РАТЭК Антон Гуськов. Говорить о содержании письма он не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных