Новости о ввозе Apple и Samsung стали информацией с ограниченным доступом

Новости о ввозе Apple и Samsung стали информацией с ограниченным доступомОпубликовавшие их СМИ могут быть привлечены к ответственности
Участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, «могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст. 13.14 КоАП РФ», утверждается во внутреннем письме Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция» и др.
«Ведомости» ознакомились с текстом письма, которое пришло одному из членов ассоциации. Информацию о получении письма подтвердил источник еще в одной компании из ассоциации. «Мы обсуждаем все законы, которые касаются наших членов, многие из которых являются участниками внешнеторговой деятельности», – прокомментировал информацию о письме представитель РАТЭК Антон Гуськов. Говорить о содержании письма он не стал.