Бывший топ-менеджер «Почты» возглавит IT-«дочку» «Реновы» Вексельберга

Бывший заместитель гендиректора «Почты России» по IT Сергей Емельченков возглавит компанию «Цифра», основным акционером которой выступает «Ренова», принадлежащая Виктору Вексельбергу. На этом посту Емельченков заменит Игоря Богачева, руководившего «Цифрой» с момента ее основания в 2017 г. и покинувшего ее 29 июля для развития собственных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказал бывший сотрудник «Цифры». «Компания подтверждает информацию о назначении гендиректором Сергея Емельченкова, который сменит Игоря Богачева», – заявил представитель «Цифры».