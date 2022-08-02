Бывший топ-менеджер «Почты» возглавит IT-«дочку» «Реновы» Вексельберга

Бывший топ-менеджер «Почты» возглавит IT-«дочку» «Реновы» ВексельбергаСергей Емельченков сменит на посту гендиректора Игоря Богачева, ушедшего в собственный проект
Бывший заместитель гендиректора «Почты России» по IT Сергей Емельченков возглавит компанию «Цифра», основным акционером которой выступает «Ренова», принадлежащая Виктору Вексельбергу. На этом посту Емельченков заменит Игоря Богачева, руководившего «Цифрой» с момента ее основания в 2017 г. и покинувшего ее 29 июля для развития собственных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказал бывший сотрудник «Цифры». «Компания подтверждает информацию о назначении гендиректором Сергея Емельченкова, который сменит Игоря Богачева», – заявил представитель «Цифры».
Об уходе Богачева стало известно 28 июля из заявления компании. У него «созрела стратегия новой компании, лидера рынка, который в ближайшее время изменит уклад в нескольких ключевых отраслях экономики», сообщало издание CNews со ссылкой на самого экс-гендиректора. До прихода в «Цифру» Богачев руководил российским офисом SAP и IT-кластером «Сколково».