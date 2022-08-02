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Бывший топ-менеджер «Почты» возглавит IT-«дочку» «Реновы» Вексельберга

Сергей Емельченков сменит на посту гендиректора Игоря Богачева, ушедшего в собственный проект
Екатерина Кинякина
Емельченков ранее занимал руководящие позиции в области управления IT и цифровизации в компаниях Mars, «СУАЛ-холдинг», «Комплексные энергетические системы» (энергохолдинг Вексельберга) и «Почте России» / Анатолий Рахимбаев / PhotoXPress

Бывший заместитель гендиректора «Почты России» по IT Сергей Емельченков возглавит компанию «Цифра», основным акционером которой выступает «Ренова», принадлежащая Виктору Вексельбергу. На этом посту Емельченков заменит Игоря Богачева, руководившего «Цифрой» с момента ее основания в 2017 г. и покинувшего ее 29 июля для развития собственных проектов. Об этом «Ведомостям» рассказал бывший сотрудник «Цифры». «Компания подтверждает информацию о назначении гендиректором Сергея Емельченкова, который сменит Игоря Богачева», – заявил представитель «Цифры».

Об уходе Богачева стало известно 28 июля из заявления компании. У него «созрела стратегия новой компании, лидера рынка, который в ближайшее время изменит уклад в нескольких ключевых отраслях экономики», сообщало издание CNews со ссылкой на самого экс-гендиректора. До прихода в «Цифру» Богачев руководил российским офисом SAP и IT-кластером «Сколково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных