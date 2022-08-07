«Сбер», «Цифровая экономика» и «Сколково» выступили против закона о едином операторе рекламы

«Сбер», «Цифровая экономика» и «Сколково» выступили против закона о едином операторе рекламыУчастники рынка видят риски создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете
Создание единого оператора цифровых рекламных конструкций выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете с нарушением законодательства. Об этом говорится в письме АНО «Цифровая экономика», направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину 5 августа («Ведомости» ознакомились с его содержанием, представитель АНО подтвердил подлинность документа). Письма с аналогичной позицией также направили «Яндекс», «Сбер», фонд «Сколково» и «Авито».
Деятельность физических лиц по поиску контрагентов, а также по продаже или покупке товаров, работ и услуг в личных и бытовых целях осуществляется в соответствии с Конституцией и положениями Гражданского кодекса, объясняют авторы письма. Таким образом, они не входят в сферу применения закона о рекламе. Но в случае принятия законопроекта он будет регулировать и эти сферы.