«Сбер», «Цифровая экономика» и «Сколково» выступили против закона о едином операторе рекламы

Деятельность физических лиц по поиску контрагентов, а также по продаже или покупке товаров, работ и услуг в личных и бытовых целях осуществляется в соответствии с Конституцией и положениями Гражданского кодекса, объясняют авторы письма. Таким образом, они не входят в сферу применения закона о рекламе. Но в случае принятия законопроекта он будет регулировать и эти сферы.