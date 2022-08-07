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«Сбер», «Цифровая экономика» и «Сколково» выступили против закона о едином операторе рекламы

Участники рынка видят риски создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Создание единого оператора цифровых рекламных конструкций выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете с нарушением законодательства. Об этом говорится в письме АНО «Цифровая экономика», направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину 5 августа («Ведомости» ознакомились с его содержанием, представитель АНО подтвердил подлинность документа). Письма с аналогичной позицией также направили «Яндекс», «Сбер», фонд «Сколково» и «Авито».

Деятельность физических лиц по поиску контрагентов, а также по продаже или покупке товаров, работ и услуг в личных и бытовых целях осуществляется в соответствии с Конституцией и положениями Гражданского кодекса, объясняют авторы письма. Таким образом, они не входят в сферу применения закона о рекламе. Но в случае принятия законопроекта он будет регулировать и эти сферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных