«Профи» купил образовательный стартап TutGood

«Профи» купил образовательный стартап TutGoodОценка компании может составить 100–400 млн рублей
Сервис для поиска специалистов «Профи» стал владельцем 94% платформы TutGood, через которую можно оформить единую подписку на занятия с репетиторами для школьников. Об этом «Ведомостям» рассказали в «Профи», сумму сделки в компании раскрыть отказались. Один из основателей TutGood Константин Климентьев подтвердил факт сделки.
TutGood в конце 2020 г. запустил Артем Татулов, сын основательницы сети кафе «Андерсон», бывшего общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, вместе с партнерами – Иваном Коланьковым и Константином Климентьевым. Последние двое также являются сооснователями студии Prospect, которая занимается геймификацией бизнеса.
Согласно данным ЕГРЮЛ, до сделки у Татулова, Коланькова и Климентьева было по 22,04% ООО «Тутгуд». Бывшему гендиректору «ВТБ Страхование жизни» Максиму Пушкареву принадлежало 10,34%, Анастасии Татуловой – 4,67%, сооснователю Getcourse Матвею Калачеву – 4,52%. Еще 3% были у совладельца компаний «Эвотек» и «Аппстартер» Александра Васильева. ООО «Технологии управления» («дочка» инвестиционно-строительного холдинга «Восток-девелопмент») владело 1,35% юрлица.
В апреле 2022 г. «Профи» стал владельцем 10% ООО «Тутгуд» через свою «дочку» «Тьюторион», писал Forbes. В компании тогда объяснили, что инвестировали в TutGood, но сумму не раскрыли. По условиям текущей сделки «Профи» полностью выкупит доли инвесторов, а у Татулова, Коланькова и Климентьева останется по 2%. «Основатели компании продолжат развивать сервис и сохранят часть своих долей, чтобы максимально эффективно реализовать интеграцию между платформами», – объяснили в «Профи».
TutGood позволяет оформить единую подписку на занятия с репетиторами. В нее входят занятия по школьным предметам, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, иностранным языкам, программированию, вокалу и др. Пакет на 300 минут или 7-10 занятий стоит 5990 руб. – он действует месяц. Годовой, который включает 6000 минут или 140-200 занятий, стоит 47 990 руб.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Тутгуд» в 2021 г. составила 10,4 млн руб., чистый убыток – 18,4 млн руб. Однако в компании утверждают, что за первое полугодие 2022 г. выручка выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «несмотря на текущее сокращение рынка edtech». По собственным данным, у сервиса более 3500 клиентов, ежемесячно на платформе проходит более 12 000 занятий.
Представитель TutGood сказал «Ведомостям», что в результате партнерства с «Профи» сервис получит «экспертизу и ресурсы для быстрого роста на конкурентном edtech-рынке». При этом сам TutGood сохранит полную автономность в операционной деятельности, утверждает собеседник.
Представитель «Профи» в свою очередь надеется, что российский edtech-рынок в долгосрочной перспективе вырастет в несколько раз. «Для «Профи» такая сделка укрепляет стратегическое позиционирование лидера в сегменте услуг, а также дает возможность реализовать накопленный опыт вертикали репетиторов в новой бизнес-модели», – объяснил он.
Основатель венчурной студии Around.Capital Андрей Табуринский оценивает сумму сделки в $500 000 с возможным опционом еще на $300 000-500 000 по итогам года работы. «Интересная бизнес-идея, небанальная, что на рынке edtech нечасто бывает, – говорит он о TutGood. – Для бизнес-опыта молодых ребят продажа сильному игроку – хороший кейс, поможет в следующих шагах». По его словам, основателям стоит подумать о выходе на индийский рынок, однако, предупреждает Табуринский, это довольно долгий процесс, требующий инвестиций и переезда.
В начале прошлого года у TutGood были планы по экспансии на зарубежные рынки, однако их пришлось отложить в связи с началом специальной военной операции (СВО). «Пока фокусируемся на российском рынке», – уточнил представитель компании.
Мультипликаторы в edtech сейчас доходят до 10 к выручке компании, говорит директор акселерационных программ ФРИИ Дмитрий Калаев. Если за прошлый год TutGood заработал 10,4 млн руб., а за половину этого года - около 35 млн руб., то его оценка может находиться в диапазоне от 100 млн до 400 млн руб.
Для более точной оценки, по словам Калаева, нужно знать, сколько TutGood заработал в первом полугодии этого года и из чего состоит убыток в 18 млн руб. «Вполне может быть, что у стартапа все хорошо и юнит-экономика положительная, но деньги вкладываются в бизнес для быстрого масштабирования и роста. А возможно, что бизнес-модель у TutGood не сходится и инвестор спасает утопающего, тогда «Профи» покупает технологии, или команду, или клиентов, но не бизнес», – сказал Калаев.
В прошлом году ситуация на российском edtech-рынке выглядела оптимистично: по данным Smart Ranking, суммарная выручка топ-100 компаний этого сегмента в России за 2021 г. составила 73 млрд руб., что на 70% больше, чем годом ранее (43,8 млрд руб.). По итогам 2022 г. ожидался рост примерно на уровне 50%, однако сегодня аналитики прогнозируют падение на 50%, сказал «Ведомостям» представитель платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS. «Заметно упал спрос на маркетинг, дизайн. Стабильная ситуация отмечается в основном только в сегменте дополнительного профессионального образования», – добавил он.
Среди причин – уменьшение платежеспособности населения, уход крупных вендоров и ПО, которое больше нельзя использовать для обучения, снижение количества рекламы и т. д., объяснил представитель GenerationS. Пока в edtech ситуация неопределенности, но выручка топ-100 компаний этого сегмента составила около 20 млн руб. за квартал, что является неплохим показателем, заключил он.