«Профи» купил образовательный стартап TutGood

Для более точной оценки, по словам Калаева, нужно знать, сколько TutGood заработал в первом полугодии этого года и из чего состоит убыток в 18 млн руб. «Вполне может быть, что у стартапа все хорошо и юнит-экономика положительная, но деньги вкладываются в бизнес для быстрого масштабирования и роста. А возможно, что бизнес-модель у TutGood не сходится и инвестор спасает утопающего, тогда «Профи» покупает технологии, или команду, или клиентов, но не бизнес», – сказал Калаев.