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Rambler и Positive Technologies займутся поиском уязвимостей в «Ленте» и «Газета.ru»

Белые хакеры смогут получить от 2000 до 100 000 рублей за найденные уязвимости
Анастасия Курашева
Через рекламную сеть уже пытались взламывать «Ленту.ру» и сайты других СМИ / Максим Стулов / Ведомости

Rambler & Co принял превентивные меры по борьбе с хакерскими атаками: медиахолдинг запустил публичную программу по поиску уязвимостей на своих ресурсах на платформе, разработанной компанией Positive Technologies. Белые хакеры будут тестировать 10 проектов холдинга с наибольшей аудиторией, в том числе «Лента.ру», «Газета.ru», а также «Рамблер», «Рамблер/почту», «Афишу» и др. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Positive Technologies и подтвердил представитель Rambler & Co.

Цель программы Bug Bounty в том, чтобы с помощью внешних экспертов выявить и устранить уязвимости до того, как их обнаружат злоумышленники. В зависимости от уровня найденной угрозы белые хакеры получат от 2000 до 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных