Rambler и Positive Technologies займутся поиском уязвимостей в «Ленте» и «Газета.ru»

Rambler & Co принял превентивные меры по борьбе с хакерскими атаками: медиахолдинг запустил публичную программу по поиску уязвимостей на своих ресурсах на платформе, разработанной компанией Positive Technologies. Белые хакеры будут тестировать 10 проектов холдинга с наибольшей аудиторией, в том числе «Лента.ру», «Газета.ru», а также «Рамблер», «Рамблер/почту», «Афишу» и др. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Positive Technologies и подтвердил представитель Rambler & Co.