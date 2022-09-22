Rambler и Positive Technologies займутся поиском уязвимостей в «Ленте» и «Газета.ru»Белые хакеры смогут получить от 2000 до 100 000 рублей за найденные уязвимости
Rambler & Co принял превентивные меры по борьбе с хакерскими атаками: медиахолдинг запустил публичную программу по поиску уязвимостей на своих ресурсах на платформе, разработанной компанией Positive Technologies. Белые хакеры будут тестировать 10 проектов холдинга с наибольшей аудиторией, в том числе «Лента.ру», «Газета.ru», а также «Рамблер», «Рамблер/почту», «Афишу» и др. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Positive Technologies и подтвердил представитель Rambler & Co.
Цель программы Bug Bounty в том, чтобы с помощью внешних экспертов выявить и устранить уязвимости до того, как их обнаружат злоумышленники. В зависимости от уровня найденной угрозы белые хакеры получат от 2000 до 100 000 руб.
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