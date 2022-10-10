Российским видеоконференциям не угнаться за Zoom

Российским видеоконференциям не угнаться за ZoomНа фоне сокращения популярности иностранных сервисов доля отечественных выросла на треть
Несмотря на большой выбор отечественных решений видеоконференцсвязи (ВКС) и программу импортозамещения, российские пользователи по-прежнему отдают предпочтение американскому сервису Zoom, показало исследование аналитической компании Telecom Daily, с которым ознакомились «Ведомости». Zoom пользуется 77% опрошенных. Российским ВКС-решениям «Яндекс.Телемост», оказавшимся на втором месте по популярности, пользуется 22,3% респондентов. Из результатов проведенного опроса следует, что две трети его участников (69%) используют более одного ВКС-сервиса.
Третье и четвертое места по результатам опроса также заняли иностранные решения – Google Meet (им пользуется 18,7% опрошенных) и Microsoft Teams (13%). В топ-10 вошли российские решения Webinar Meeting от Webinar Group (51% компании принадлежит МТС) и Dion от входящей в группу Т1 компании «Иннотех» (12,3 и 10% соответственно). Другие сервисы, например VideoMost или «СберМитап», использует менее 10% респондентов, говорится в исследовании.