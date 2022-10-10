Российским видеоконференциям не угнаться за Zoom

Третье и четвертое места по результатам опроса также заняли иностранные решения – Google Meet (им пользуется 18,7% опрошенных) и Microsoft Teams (13%). В топ-10 вошли российские решения Webinar Meeting от Webinar Group (51% компании принадлежит МТС) и Dion от входящей в группу Т1 компании «Иннотех» (12,3 и 10% соответственно). Другие сервисы, например VideoMost или «СберМитап», использует менее 10% респондентов, говорится в исследовании.