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Российским видеоконференциям не угнаться за Zoom

На фоне сокращения популярности иностранных сервисов доля отечественных выросла на треть
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Основным пользователем решений в области ВКС является бизнес / Unsplash

Несмотря на большой выбор отечественных решений видеоконференцсвязи (ВКС) и программу импортозамещения, российские пользователи по-прежнему отдают предпочтение американскому сервису Zoom, показало исследование аналитической компании Telecom Daily, с которым ознакомились «Ведомости». Zoom пользуется 77% опрошенных. Российским ВКС-решениям «Яндекс.Телемост», оказавшимся на втором месте по популярности, пользуется 22,3% респондентов. Из результатов проведенного опроса следует, что две трети его участников (69%) используют более одного ВКС-сервиса.

Третье и четвертое места по результатам опроса также заняли иностранные решения – Google Meet (им пользуется 18,7% опрошенных) и Microsoft Teams (13%). В топ-10 вошли российские решения Webinar Meeting от Webinar Group (51% компании принадлежит МТС) и Dion от входящей в группу Т1 компании «Иннотех» (12,3 и 10% соответственно). Другие сервисы, например VideoMost или «СберМитап», использует менее 10% респондентов, говорится в исследовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных