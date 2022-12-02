«Вымпелком» отказался признать за собой обязательства по еврооблигациям Veon

«Вымпелком» отказался признать за собой обязательства по еврооблигациям VeonТеперь держатель этих бондов пытается через суд запретить продажу «Вымпелкома»
УК «Лидер» обращалась к «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн») с требованием признать обязательства Veon по еврооблигациям, но получила «категорический отказ». Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора «Лидера» Олег Алешин. В результате компания вынуждена была обратиться в суд, заявил он. Таким образом «Лидер» пытается через суд запретить продажу «Вымпелкома» без гарантий выплат.
ЗАО «Лидер» (управляющая компания) управляет средствами пенсионных фондов НПФ и ПФР, в также страховых компаний. Акционеры компании — «ВЭБ.РФ», «Газпром», «НПФ Газфонд» и Газпромбанк, следует из информации на сайте компании. Согласно «СПАРК-Интерфакс», у «Газпрома» — 25,71%.
24 ноября российский офис «Вымпелкома» сообщил, что группа топ-менеджеров компании оператора во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорилось в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении.
Позднее «Ведомости» писали, что сделка по продаже «Вымпелкома» будет проведена на заемные средства. Наиболее вероятные кредиторы — «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк.
Первоначально «Лидер» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском еще 8 сентября, пытаясь добиться взыскания денежных средств в объеме долговых обязательств нидерландской Veon Holdings B.V. по облигациям в размере около 1,8 млрд руб. Изначально истец не просил о каких-либо обеспечительных мерах, однако 29 ноября, спустя несколько дней после после объявления о планах Veon продать «Вымпелком», подал ходатайство в суд.
В своем иске от 29 ноября «Лидер» потребовал не только арестовать денежные средства на банковских счетах ответчика на сумму исковых требований, но и запретить Veon Holdings B.V. совершать любые действия, связанные со сделкой, без включения в ее периметр пункта о том, что новый владелец принимает на себя обязательства перед российскими держателями еврооблигаций Veon в полном объеме или осуществляет выпуск замещающих облигаций на равнозначных условиях.
Суд рассмотрел иск 30 ноября и отказал ЗАО «Лидер» в удовлетворении его требований. По мнению судьи, заявитель не представил доказательств о том, что непринятие обеспечительных мер затруднит исполнение будущего решения суда и может нанести ему значительный ущерб, однако это решение может быть обжаловано. Следующее слушание по самому иску должно состояться 16 января 2023 г.
По словам Алешина, отказ в обеспечительных мерах сути иска не меняет. В данный момент компания анализирует вопрос обжалования судебного отказа в обеспечительных мерах и не исключает нового обращения в суд с подобным ходатайством в зависимости от развития ситуации.
«Мы ждем от «Вымпелкома» безусловного признания себя обязанным по всему объему еврооблигационных обязательств Veon перед российскими инвесторами», — сказал «Ведомостям» Алешин. По его словам, компания не ставит запретов на сделку, но обращает внимание на «необходимость урегулирования своих обязательств перед российскими держателями, прежде чем принимать решения по своим внутрикорпоративным проблемам».
Как подчеркивает представитель истца, «такое очевидно пренебрежительное отношение телекоммуникационного холдинга к российским инвесторам и гражданам не может положительно отразиться на его репутации и дальнейших возможностях заимствований».
На первом судебном заседании 1 декабря к процессу в качестве третьего лица был привлечен Банк России, а отложение дела до 16 января 2023 г. произошло из-за того, что ЦБ нужно время на ознакомление с сутью спора, сказал Алешин.
Представитель «Вымпелком» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в Veon.
Этот иск вряд ли окажет решающее значение на сделку по продаже «Вымпелкома» топ-менеджменту компании, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Оценка актива кратно превышает сумму иска, отмечает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Тем не менее, покупатель не будет его игнорировать, а заложит риски удовлетворения иска в цену по сделке либо предусмотрит в сделочной документации дополнительные инструменты своей защиты, например, зеркальные выплаты со стороны Veon в размере взысканных по иску сумм. В аналогичных сделках так обычно и поступают покупатели, говорит юрист.
«Что касается обеспечительных мер, то в случаях, когда меры, о которых просят, не соразмерны сумме иска (как в случае с «Вымпелкомом»), суды обычно отказывают в их наложении», — обращает внимание Журавлев.
«Я думаю, данный иск не станет помехой для одобрения сделки европейскими регуляторами, но российский регулятор может учесть интересы местных кредиторов и включить в условия одобрения сделки требования о гарантии выплат. Veon вполне может пойти навстречу кредиторам с целью сохранения репутации надежного заемщика даже в настолько неординарных условиях», – предполагает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Буньков. Кроме того, у работающего в разных странах телекоммуникационного холдинга Veon имеется «большой опыт нахождения компромиссов с властями», добавил он.