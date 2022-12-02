«Вымпелком» отказался признать за собой обязательства по еврооблигациям Veon

В своем иске от 29 ноября «Лидер» потребовал не только арестовать денежные средства на банковских счетах ответчика на сумму исковых требований, но и запретить Veon Holdings B.V. совершать любые действия, связанные со сделкой, без включения в ее периметр пункта о том, что новый владелец принимает на себя обязательства перед российскими держателями еврооблигаций Veon в полном объеме или осуществляет выпуск замещающих облигаций на равнозначных условиях.