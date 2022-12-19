Российские разработчики должны создать 2300 новых программ для промышленности за семь лет

Речь идет о системах автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий (CAD и PLM) среднего и тяжелого классов. Они используются в основном в промышленности. На конференции ЦИПР летом 2022 г. премьер Михаил Мишустин заявил, что сейчас лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными. В связи с этим проблема импортозамещения в отрасли стоит особенно остро.