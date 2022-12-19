Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Российские разработчики должны создать 2300 новых программ для промышленности за семь лет

Отечественные CAD/PLM-системы придется упорно доводить до уровня импортных аналогов
Анастасия Курашева Анна Устинова Денис Ильюшенков
Емкость российского рынка позволяет говорить о внедрении 2300 новых систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом / Андрей Гордеев / Ведомости

К 2030 г. российские разработчики инженерного софта должны будут создать более 2300 новых программных продуктов. Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» на период до 2030 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в правительстве.

Речь идет о системах автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий (CAD и PLM) среднего и тяжелого классов. Они используются в основном в промышленности. На конференции ЦИПР летом 2022 г. премьер Михаил Мишустин заявил, что сейчас лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными. В связи с этим проблема импортозамещения в отрасли стоит особенно остро.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных