Российские разработчики должны создать 2300 новых программ для промышленности за семь лет

Российские разработчики должны создать 2300 новых программ для промышленности за семь летОтечественные CAD/PLM-системы придется упорно доводить до уровня импортных аналогов
К 2030 г. российские разработчики инженерного софта должны будут создать более 2300 новых программных продуктов. Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» на период до 2030 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в правительстве.
Речь идет о системах автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий (CAD и PLM) среднего и тяжелого классов. Они используются в основном в промышленности. На конференции ЦИПР летом 2022 г. премьер Михаил Мишустин заявил, что сейчас лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными. В связи с этим проблема импортозамещения в отрасли стоит особенно остро.
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