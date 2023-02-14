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Телекомоператоры ДНР начали блокировать сервисы Google и Zoom

Но YouTube продолжает работу даже под требованием о деградации со стороны властей республики
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

В ДНР начали блокировать сервисы Google, рассказали «Ведомостям» три сотрудника различных местных операторов. Кроме того, сервис видеоконференций Zoom в регионе доступен только через VPN, а у мессенджера Viber существуют проблемы с загрузкой изображений и видеозаписей, утверждают источники.

О необходимости блокировки сервисов Google глава ДНР Денис Пушилин писал еще летом 2022 г. в своем Telegram-канале. По словам Пушилина, Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных