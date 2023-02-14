Телекомоператоры ДНР начали блокировать сервисы Google и Zoom

Телекомоператоры ДНР начали блокировать сервисы Google и ZoomНо YouTube продолжает работу даже под требованием о деградации со стороны властей республики
В ДНР начали блокировать сервисы Google, рассказали «Ведомостям» три сотрудника различных местных операторов. Кроме того, сервис видеоконференций Zoom в регионе доступен только через VPN, а у мессенджера Viber существуют проблемы с загрузкой изображений и видеозаписей, утверждают источники.
О необходимости блокировки сервисов Google глава ДНР Денис Пушилин писал еще летом 2022 г. в своем Telegram-канале. По словам Пушилина, Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете.
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