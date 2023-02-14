Телекомоператоры ДНР начали блокировать сервисы Google и Zoom

В ДНР начали блокировать сервисы Google, рассказали «Ведомостям» три сотрудника различных местных операторов. Кроме того, сервис видеоконференций Zoom в регионе доступен только через VPN, а у мессенджера Viber существуют проблемы с загрузкой изображений и видеозаписей, утверждают источники.