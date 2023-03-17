VK продала Virtus.pro за 174 млн рублей

VK продала Virtus.pro за 174 млн рублейЭксперты сочли стоимость сделки заниженной на фоне прежних инвестиций
Сумма сделки по продаже киберспортивного клуба Virtus.pro составила 174 млн руб., отмечается в отчетности VK за 2022 г., вышедшей 16 марта. Принадлежащий компании киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже Virtus.pro в сентябре 2022 г., но сумма сделки тогда не раскрывалась. Сделка была совершена практически по балансовой стоимости актива – 161 млн руб., отмечается в финансовых результатах.
«В результате группа признала прибыль от продажи дочерней компании в размере 13 млн руб.», – сообщила VK в отчете. Комментировать дальнейшие условия сделки представитель VK отказался.
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