VK продала Virtus.pro за 174 млн рублей

Сумма сделки по продаже киберспортивного клуба Virtus.pro составила 174 млн руб., отмечается в отчетности VK за 2022 г., вышедшей 16 марта. Принадлежащий компании киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже Virtus.pro в сентябре 2022 г., но сумма сделки тогда не раскрывалась. Сделка была совершена практически по балансовой стоимости актива – 161 млн руб., отмечается в финансовых результатах.