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От операторов связи на новых территориях потребовали подтвердить «российскость»

RIPE NCC готов перерегистрировать их IP-адреса в зону RU при наличии российского юрлица
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Интернет-провайдеры и сотовые операторы новых территорий России столкнулись с проблемами при попытке переоформить IP-адреса (уникальные идентификаторы в сети) из зоны UA в зону RU, рассказали «Ведомостям» источники в трех провайдерах из ДНР. По словам собеседников, при самостоятельной замене кода страны в настройках блоков IP-адресов с UA на RU в базе международного интернет-регистратора RIPE NCC переоформления не произошло. После обращения в регистратор его представитель потребовал подтверждения регистрации российского юрлица оператора или документов, заверенных украинским нотариусом. О сложившейся ситуации знает также гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

В начале весны 2023 г. Минцифры России дало поручение операторам связи на новых территориях к 15 марта переоформить используемые пользователями IP-адреса на российские, писали «Ведомости» 16 марта. Сама по себе перерегистрация необходима для того, чтобы исключить блокировку российских сайтов для абонентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных