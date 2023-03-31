От операторов связи на новых территориях потребовали подтвердить «российскость»

Интернет-провайдеры и сотовые операторы новых территорий России столкнулись с проблемами при попытке переоформить IP-адреса (уникальные идентификаторы в сети) из зоны UA в зону RU, рассказали «Ведомостям» источники в трех провайдерах из ДНР. По словам собеседников, при самостоятельной замене кода страны в настройках блоков IP-адресов с UA на RU в базе международного интернет-регистратора RIPE NCC переоформления не произошло. После обращения в регистратор его представитель потребовал подтверждения регистрации российского юрлица оператора или документов, заверенных украинским нотариусом. О сложившейся ситуации знает также гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.