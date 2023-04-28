«Аэрофлот» начал переходить на российскую систему хозяйственного учета от 1С

Авиакомпания «Аэрофлот» начала переходить с немецкой системы учета хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений 1С. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в организации – поставщике «Аэрофлота» и подтвердил собеседник в крупной IT-компании. Перевозчик полностью внедрил SAP для ведения управленческого учета в 2012 г.