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«Билайн» ограничил максимальное время звонков 30 минутами

Оператор объясняет это желанием оградить клиентов «от лишних затрат»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка с часа до 30 минут в Москве. Об этом рассказали «Ведомостям» несколько абонентов оператора и подтвердил представитель «Билайна».

По словам одного из абонентов, ограничение разговора в 30 минут в Москве появилось 26 мая, ранее такое ограничение было введено и в ряде других регионов, добавил другой абонент. Представитель «Билайна» подтвердил информацию об ограничении максимальной длины звонка с 60 минут до 30 в Москве. В ряде других регионов этот тайминг действовал и ранее, добавил представитель компании, не уточнив, в каких именно. По его словам, право оператора определять длину соединения закреплено в абонентских контрактах.

«Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на «залипшие» звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны», – отметил представитель «Билайна». По статистике, которую он привел, только 0,6% абонентов оператора регулярно совершает голосовой вызов продолжительностью 30 и более минут.

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Ее запуск может быть связан с обязанностью операторов связи обеспечить покрытие LTE

Ограничение длительности звонков действует и у других операторов связи. Например, в сети «Мегафона» непрерывный звонок может длиться 45 минут и за последний год предельная продолжительность звонка не менялась, сообщил «Ведомостям» представитель этого оператора. «Сейчас после автоматического разрыва абсолютное большинство разговоров не возобновляется, что говорит о том, что большинство длинных разговоров являются неосознаными, случайными», – добавил он.

«При звонках на сети других операторов у нас установлено ограничение в 30 минут, что отражено в условиях оказания услуг связи Tele2», – сообщил «Ведомостям» представитель этого оператора. При разговорах внутри сети Tele2 никаких ограничений по продолжительности непрерывного вызова нет, добавил он.

«Это сделано в целях защиты абонентов в ситуации, когда после разговора абоненты не завершили вызов и он тарифицируется либо расходуется из пакета. Такие ситуации возникают, например, у пожилых людей», – отметил представитель Tele2.

Длительные разговоры абонентов в общей массе встречаются не так часто, считает основатель TelecomDaily Денис Кусков. «Думаю, длительные звонки занимают не более 2–3% из всех разговоров в сетях мобильных операторов», – отметил он. По его мнению, операторы идут на принудительное завершение звонков не только из заботы об абонентах, но и чтобы не допускать дополнительной нагрузки на свою сеть звонками, которые оказались незавершенными случайно. Потому что в конечном счете оператор заинтересован в том, чтобы абонент тратил больше на связь.

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Ссылки на защиту абонентов в целом правомерны, но не являются основной причиной принудительного прекращения звонков, считает аналитик Алексей Бойко, автор Telegram-канала ABloud62. «Первая и основная причина – защита ресурсов сети. Это особенно актуально, если у оператора есть тарифы с неограниченным временем внутрисетевых вызовов», – отметил он. 

Существуют абоненты, которые могут оставаться на связи в течение нескольких часов, продолжил эксперт. «Например, такое случается среди профессиональных водителей. Хотя доля таких звонков невелика в абсолютном выражении, они изрядно нагружают сеть», – отметил Бойко.

Сам по себе вопрос защиты сетей от перегрузок для операторов сейчас особенно актуален из-за рефарминга (перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE) полос 1800 МГц, 2100 МГц и частично 900 МГц, отметил эксперт. «Для голоса по традиционной технологии (GSM) у операторов остался совсем уже скромный сетевой ресурс», — резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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