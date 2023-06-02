«Билайн» ограничил максимальное время звонков 30 минутами

Длительные разговоры абонентов в общей массе встречаются не так часто, считает основатель TelecomDaily Денис Кусков. «Думаю, длительные звонки занимают не более 2–3% из всех разговоров в сетях мобильных операторов», – отметил он. По его мнению, операторы идут на принудительное завершение звонков не только из заботы об абонентах, но и чтобы не допускать дополнительной нагрузки на свою сеть звонками, которые оказались незавершенными случайно. Потому что в конечном счете оператор заинтересован в том, чтобы абонент тратил больше на связь.