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Доля маркетплейсов с внедренными чат-ботами достигла 75%

В 2022 году весь рынок голосовых и чат-ботов составил 2,8 млрд рублей
Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по внедрению чат-ботов для общения с клиентами – они есть у 75% таких компаний. На втором месте с долей в 54% оказались аптеки, а на третьем с 38% – розничные сети, которые продают косметику, говорится в исследовании компании Naumen. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила руководитель направления исследований клиентского сервиса компании Валерия Чижикова.

Исследование проходило в период с 30 марта по 18 мая 2023 г. и охватило 120 розничных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов из рейтинга аналитической компании InfoLine за 2021 г. В число лидеров рейтинга тогда вошли X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит» («Магнит», «Магнит косметик» и др.), Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль», «Виктория»), Wildberries, DNS и «М.Видео-Эльдорадо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных