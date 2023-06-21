Доля маркетплейсов с внедренными чат-ботами достигла 75%

Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по внедрению чат-ботов для общения с клиентами – они есть у 75% таких компаний. На втором месте с долей в 54% оказались аптеки, а на третьем с 38% – розничные сети, которые продают косметику, говорится в исследовании компании Naumen. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила руководитель направления исследований клиентского сервиса компании Валерия Чижикова.