Выручка от розничных продаж российского софта «Р7-офис» выросла в десятки раз

Выручка от розничных продаж российского софта «Р7-офис» выросла в десятки разКоличество готовых платить за лицензионное ПО пользователей в России растет
Выручка от продаж отечественного программного обеспечения «Р7-офис» в рознице в первом полугодии 2023 г. выросла год к году на 4386%, или почти в 45 раз. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании – разработчика Р7. Абсолютных цифр он не привел.
Спрос на «Р7-офис» связан прежде всего с отсутствием в продаже офисного пакета софта Microsoft. Р7 наряду с «Мойофисом» – наиболее известные отечественные аналоги MS Office.
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