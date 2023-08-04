Выручка от розничных продаж российского софта «Р7-офис» выросла в десятки раз

Выручка от продаж отечественного программного обеспечения «Р7-офис» в рознице в первом полугодии 2023 г. выросла год к году на 4386%, или почти в 45 раз. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании – разработчика Р7. Абсолютных цифр он не привел.