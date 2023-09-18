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«Сибур» хочет построить собственную сеть связи

Он может стать первой технологической компанией со своими частотами
Анна Устинова
«СИБУР Холдинг»

Нефтегазохимическая компания «Сибур» рассматривает возможность развертывания собственной сети связи в диапазонах частот, контролируемых государством, но не запрещенных для использования. Об этом заявил на форуме ComNews по IT и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas генеральный директор «Сибур коннекта» Рустам Абдрахманов. По его словам, создание такой сети, независимой от коммерческих операторов связи, критически важно в чрезвычайных ситуациях и при введении режима контртеррористической операции (КТО).

«Мы сейчас смотрим на классические технологические выделенные сети. Мы видим, что тренд ближайших 3–5 лет будет заключаться в использовании независимых технологических сетей, а сейчас ведем проработку с ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам – межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот. – «Ведомости») в том числе для того, чтобы понять, можно ли частоты продолжать использовать и не отключать в режиме чрезвычайных ситуаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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