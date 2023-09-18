«Сибур» хочет построить собственную сеть связи

«Мы сейчас смотрим на классические технологические выделенные сети. Мы видим, что тренд ближайших 3–5 лет будет заключаться в использовании независимых технологических сетей, а сейчас ведем проработку с ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам – межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот. – «Ведомости») в том числе для того, чтобы понять, можно ли частоты продолжать использовать и не отключать в режиме чрезвычайных ситуаций.