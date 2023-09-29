Яндекс планирует открыть офлайн-магазин своих умных устройств

Яндекс планирует открыть офлайн-магазин своих умных устройствТакже в шоуруме может продаваться техника под партнерскими брендами
«Яндекс» откроет в Москве офлайновый шоурум всех продуктов корпорации. Компания находится на финальной стадии подписания договора на аренду 5000 кв. м в ТЦ «Чкалов» на Земляном валу у Курского вокзала. Об этом рассказали «Ведомостям» три консультанта по недвижимости. Главным образом в шоуруме будут представлены различные гаджеты, которые можно будет потестировать.
Представитель «Яндекса» от комментариев отказался.
По словам одного из консультантов, основная задача магазина – знакомить потребителя со всей линейкой продуктов, как физических, так и виртуальных. От «Яндекса» реализация проекта потребует существенных инвестиций, чтобы произвести впечатление на потребителя, считает один из них: «Вероятно, будут использованы различные форматы, необычные визуальные решения, возможно, кафе, зоны отдыха и многое другое».
Обычно вложения в отделку таких проектов требуют инвестиций в размере от 120 000 до 200 000 руб. за кв. м в зависимости от состояния помещения, оценивают источники «Ведомостей». При этом ставка аренды будет менее 24 000 руб. за кв. м в год, подтверждает старший директор департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Анна Манькова.
Вероятно, магазин станет флагманским, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. У «Яндекса» сейчас есть лишь небольшой шоурум в Санкт-Петербурге, добавляет она. Есть музей и магазин «Яндекса», где можно купить товары с айдентикой компании, а также умные устройства, но их площадь невелика, и показать сложные сценарии на существующих площадках вряд ли возможно, подтверждает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов.
Ассортимент товаров «Яндекса» достаточно большой, говорит основатель Content Review Сергей Половников. Это, по его словам, ТВ-приставки, телевизоры, умные колонки, датчики, умные лампочки и розетки, аксессуары под брендом Commo (чехлы, кабели, наушники, аккумуляторы, зарядники и т.д.). Помимо «умных» товаров под брендом «Яндекса», на этой площади можно разместить и собственные торговые марки (СТМ) «Яндекс.Маркета», например, Tuvio, и партнерские бренды на каких-то эксклюзивных условиях, добавляет партнер Cross Insights Борис Овчинников. С учетом площади, скорее всего, в шоуруме можно будет разместить несколько отдельных корнеров партнерских брендов, соглашается Манькова.
Выход на рынок офлайна в крупном формате вполне оправдан и будет интересен рынку, считает Манькова. «Онлайн не заменит офлайн, – объясняет она. – У покупателя появляется возможность "пощупать" тот или иной товар. Другой вопрос – какая будет конверсия? Есть риск, что после просмотра покупатель закажет этот товар с доставкой на дом или в пункты выдачи заказов».
В любом случае, для «Яндекса» офлайн-формат обеспечит возможность демонстрации ИИ-продуктов, беспилотных технологий, промышленной роботизации и потребительских продуктов, тем более что компания активно развивает СТМ, соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Наиболее близким аналогом проекта можно считать шоу-рум «Ситилинка», открывшийся в Санкт-Петербурге в прошлом году, и там действительно реализована концепция зон, где работает робот-пылесос, можно постирать одежду, есть зоны отдыха, игровые зоны, тестирования ИИ и т.д., рассуждает он.
С офлайн-форматами также давно экспериментирует «Ламода», и недавно она объявила о запуске сети магазинов спортивной одежды и обуви под своим брендом, напоминает Овчинников.
«Впрочем, "умный" дом – не вполне очевидная для массового покупателя штука, – рассуждает Вильянов. – Даже продвинутому пользователю иногда в голову не приходят идеи, что можно сделать при помощи имеющихся устройств. Разнообразные связки и сценарии нужно показывать живьем».
Развернуть подобный шоурум можно и на партнерской площадке, такие эксперименты у «Яндекса» уже есть, например, в DiHouse Pro, говорит Вильянов. Но в таких местах присутствуют и конкуренты «Яндекса» – «Сбер» и VK, что «Яндексу» «не очень приятно», объясняет эксперт. «Поэтому, даже если саму технику пользователи купят в других местах (а так, скорее всего, и произойдет), конверсия от увиденного будет неоспорима», – заключает он.