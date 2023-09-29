Яндекс планирует открыть офлайн-магазин своих умных устройств

Развернуть подобный шоурум можно и на партнерской площадке, такие эксперименты у «Яндекса» уже есть, например, в DiHouse Pro, говорит Вильянов. Но в таких местах присутствуют и конкуренты «Яндекса» – «Сбер» и VK, что «Яндексу» «не очень приятно», объясняет эксперт. «Поэтому, даже если саму технику пользователи купят в других местах (а так, скорее всего, и произойдет), конверсия от увиденного будет неоспорима», – заключает он.