Минцифры может включить локализацию в оценку независимости КИИ

Требование о переходе на отечественные IT-решения в КИИ были сформулированы в президентских указах № 166 от 30 марта 2022 г. и № 250 от 1 мая 2022 г. Согласно первому, с 1 января 2025 г. запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на значимых объектах КИИ. Во втором указе говорится о том, что с 1 января 2025 г. органы и организации не смогут использовать средства защиты информации (СЗИ – программно-аппаратные средства, предназначенные для защиты от актуальных угроз) из недружественных стран.