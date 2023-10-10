Для разработчиков дронов придумали технологические конкурсы

Минобрнауки планирует провести 24 конкурса на разработку технологий движения, технического зрения и группового взаимодействия беспилотников. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном ведомством и опубликованном на regulation.gov.ru 6 октября. Конкурсы запланированы на период с 2024 по 2030 г., организатором будет фонд НТИ («Национальная технологическая инициатива»). К 2030 г. такой формат позволит получить опытные экспериментальные образцы и технические решения для беспилотных авиационных систем (БАС), которых на сегодняшний день в России нет.