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Для разработчиков дронов придумали технологические конкурсы

Это должно привлечь в отрасль новые инженерные команды, как из вузов, так и из бизнеса
Екатерина Кинякина Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Минобрнауки планирует провести 24 конкурса на разработку технологий движения, технического зрения и группового взаимодействия беспилотников. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном ведомством и опубликованном на regulation.gov.ru 6 октября. Конкурсы запланированы на период с 2024 по 2030 г., организатором будет фонд НТИ («Национальная технологическая инициатива»). К 2030 г. такой формат позволит получить опытные экспериментальные образцы и технические решения для беспилотных авиационных систем (БАС), которых на сегодняшний день в России нет.

«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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