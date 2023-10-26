«Яндекс» и «Ланит» отказались от завода по производству серверов

По последним доступным данным аналитической компании IDC, в 2021 г. в тройку крупнейших поставщиков серверов на российском рынке входили два иностранных вендора, которые ушли после начала спецоперации. По выручке лидировала американская Dell (21,1%), вторую позицию занимала российская Yadro (17%), а третье место с долей 15,1% принадлежало американской Hewlett Packard Enterprise (HPE). Только в IV квартале 2021 г. на отечественный рынок было поставлено 50 200 серверов всех типов более чем на $530 млн. Данные по всему 2021 г. в бесплатной версии отчета аналитической компании не приводятся.