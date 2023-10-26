«Яндекс» и «Ланит» отказались от завода по производству серверов

«Яндекс» и «Ланит» отказались от завода по производству серверовПричиной мог стать выход из СП технологического партнера – тайваньской Gigabyte
По 50% в ООО «Центр открытых разработок» (юрлицо OpenYard) принадлежит «Яндексу» и АО «Цифровые технологии», созданному Дмитрием Казанским в августе 2023 г., следует из ЕГРЮЛ. По данным «СПАРК-Интерфакса», доля ООО «Ланит венчурс» уже перешла «Цифровым технологиям», то же самое должно произойти и с долей «Яндекса». В 2022 г. выручка «Центра открытых разработок» составила 124 млн руб., чистый убыток – 23 млн руб.
После закрытия сделки предприятие сохранит производство на территории индустриального парка «Рязанский» неподалеку от Рязани, права на технологические разработки, а также команду сотрудников и бренд OpenYard, говорится в сообщениях продавцов. Сумма сделки и имена покупателей не раскрываются.
После выхода из СП «Яндекс» сосредоточится на развитии своих ключевых технологий и бизнесов, а «Ланит» продолжит заниматься интеграторским бизнесом и дистрибуцией и развитием собственных программных продуктов.
О создании СП по производству «железа» «Яндекс», «Ланит», тайваньская компания по производству системных плат и видеокарт Gigabyte и банк ВТБ объявили в июне 2021 г. Тогда говорилось о том, что «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, «Яндекс» и «Ланит» выделят инвестиции, а «Ланит» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание, тогда как ВТБ выступит финансовым инвестором СП.
О строительстве завода площадью 8 га по производству серверного оборудования стороны рапортовали уже в октябре 2021 г. Тогда говорилось, что предприятие под торговой маркой OpenYard будет выпускать серверы, системы хранения данных (СХД), шлюзы и компоненты умных устройств. Первая очередь должна была включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны, где должны были выполняться все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции.
СП вложило в производство более 1 млрд руб. и до конца 2022 г. должно было выпустить первый сервер. Но производство так и не было запущено, писал Forbes в конце июня 2023 г. Причинами назывались санкционные риски, сложности с поставками оборудования в Россию и изменившаяся конъюнктура рынка.
«Ведомости» направили дополнительные вопросы в «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ.
По последним доступным данным аналитической компании IDC, в 2021 г. в тройку крупнейших поставщиков серверов на российском рынке входили два иностранных вендора, которые ушли после начала спецоперации. По выручке лидировала американская Dell (21,1%), вторую позицию занимала российская Yadro (17%), а третье место с долей 15,1% принадлежало американской Hewlett Packard Enterprise (HPE). Только в IV квартале 2021 г. на отечественный рынок было поставлено 50 200 серверов всех типов более чем на $530 млн. Данные по всему 2021 г. в бесплатной версии отчета аналитической компании не приводятся.
Скорее всего, стоимость проданного актива вряд ли превысила 2 млрд руб., предположил аналитик «Финама» Леонид Делицын. По его словам, покупателями долей могли выступить как специализирующиеся на производстве ИТ-компании, такие как Yadro, или крупные ИТ-интеграторы, такие как Softline. В любом случае продажу долей в активе управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский называет «пожарной», и скорее всего сумма сделки может быть «договорной».
В то же время понесенные в рамках СП убытки если и имели место, то не были для «Яндекса» существенными и не отразились на общей деятельности или финансовых результатах, отметил ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин.
OpenYard планировался как партнерство «Яндекса», «Ланита», Gigabyte и ВТБ, поэтому можно предположить, что изменение планов было связано с тем, что Gigabyte потерял интерес к такому сотрудничеству из-за санкций, считает директор «Промобита» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов. Gigabyte выступал технологическим партнером, продуктовый портфель OpenYard соответствовал продуктовому портфелю Gigabyte, обращает внимание он. Именно поэтому фактически СП «держалось» на Gigabyte.
Что касается ВТБ, то готовность инвестировать у банка не пропала, только финансировать нечего без технологического партнера, считает Копосов. В указанной конструкции «Яндекс» и «Ланит» выступали за спрос, продажи и сервис. Также значимым фактором могла быть реорганизация «Яндекса», не исключил он.
Предприятие являлось довольно значимым имиджевым проектом для «Яндекса» и потенциально могло обеспечить производство тонко настроенных под нужды компании хардверных систем, указывает Михайлин. По всей видимости, для работы предприятия сейчас возникли сложности, которые заставили «Яндекс» покинуть СП. В первую очередь большую роль сыграли проблемы с комплектующими и производством или отсутствие консенсуса среди совладельцев. Деятельность «Ланита» не является публичной, поэтому сложно оценивать мотивацию компании в данном случае, резюмировал он.