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Уже более трети вакансий в IT приходится на удаленщиков

Работодатели вынуждены реагировать на запросы соискателей
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Freepik

Более трети вакансий (40%) в IT приходится на удаленную работу. Такие выводы содержатся в совместном исследовании hh.ru и компании «Технократия». Рост числа таких вакансий отмечается с 2021–2022 гг., когда их доля составляла 25%. Всего в сентябре 2023 г. компании разместили 76 000 вакансий в IT.

Тенденцию подтвердили в SuperJob: число вакансий для IT-специалистов на удаленке выросло до 35% в октябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2021 г., когда на них приходилось до 22% (данные по 2022 г. компания не приводит, поскольку рынок труда переживал трансформацию после объявления о мобилизации). Тренд отмечает и кадровое агентство GeekSource, специализирующееся на подборе IT-специалистов. Больше половины (54%) IT-специалистов называют отсутствие возможности работать полностью удаленно как причину для смены работы, отмечается в презентации GeekSource.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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