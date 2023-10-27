Уже более трети вакансий в IT приходится на удаленщиков

Тенденцию подтвердили в SuperJob: число вакансий для IT-специалистов на удаленке выросло до 35% в октябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2021 г., когда на них приходилось до 22% (данные по 2022 г. компания не приводит, поскольку рынок труда переживал трансформацию после объявления о мобилизации). Тренд отмечает и кадровое агентство GeekSource, специализирующееся на подборе IT-специалистов. Больше половины (54%) IT-специалистов называют отсутствие возможности работать полностью удаленно как причину для смены работы, отмечается в презентации GeekSource.