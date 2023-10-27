Уже более трети вакансий в IT приходится на удаленщиков

Уже более трети вакансий в IT приходится на удаленщиковРаботодатели вынуждены реагировать на запросы соискателей
Более трети вакансий (40%) в IT приходится на удаленную работу. Такие выводы содержатся в совместном исследовании hh.ru и компании «Технократия». Рост числа таких вакансий отмечается с 2021–2022 гг., когда их доля составляла 25%. Всего в сентябре 2023 г. компании разместили 76 000 вакансий в IT.
Тенденцию подтвердили в SuperJob: число вакансий для IT-специалистов на удаленке выросло до 35% в октябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2021 г., когда на них приходилось до 22% (данные по 2022 г. компания не приводит, поскольку рынок труда переживал трансформацию после объявления о мобилизации). Тренд отмечает и кадровое агентство GeekSource, специализирующееся на подборе IT-специалистов. Больше половины (54%) IT-специалистов называют отсутствие возможности работать полностью удаленно как причину для смены работы, отмечается в презентации GeekSource.