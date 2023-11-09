За мусорными полигонами будут вести наблюдение с помощью дронов

За мусорными полигонами будут вести наблюдение с помощью дроновЭто позволит проводить анализ выбросов вредных газов без риска для персонала, говорят эксперты
Российский экологический оператор (РЭО) будет вести удаленный мониторинг объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при помощи дронов. Эту систему планируется ввести в эксплуатацию до декабря 2023 г., сказал «Ведомостям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Первыми регионами, где опробуют новую систему, станут Московская (на КПО «Алексинский карьер») и Нижегородская (на полигоне ТКО «МАГ-1») области, добавил он.
Эти регионы выбраны потому, что они являются лидерами по обращению с отходами. Впоследствии такую технологию можно будет применять для мониторинга строительства в автоматическом режиме, а также рекультивации (восстановления земель и окружающей среды) и эксплуатации объектов обращения с ТКО, пояснил гендиректор РЭО. «Мы тестируем технологию уже сегодня, чтобы в 2024 г. обеспечить эффективное использование дронопортов, приобретаемых для нужд РЭО в рамках реализации нового федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», – сказал Буцаев.
Это техническое решение также позволит мониторить объекты производства и использования вторичного сырья с целью сравнения показателей с течением времени, добавил гендиректор РЭО. Это поможет минимизировать затраты на логистику и получать более оперативную информации о текущем статусе, утверждает Буцаев. Технология исключает человеческий фактор – выполнение полетов будет происходить в автоматическом режиме по ранее заданному полетному плану, рассказал он. В будущем беспилотник будет самостоятельно осуществлять полеты по графику и возвращаться в дронопорт.
Генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин, чья компания занимается поставкой дронопортов для РЭО, пояснил «Ведомостям», что в рамках эксперимента РЭО будет проводить регулярный экомониторинг объектов. В этом году РЭО решили расширить сферу применения дронопортов, в том числе с использованием полностью автоматизированных систем, добавил он.
Практику удаленного мониторинга мусорных полигонов возможно распространить на многие другие регионы, считает генеральный директор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов. Для этого необходимо подготовить квалифицированные кадры в достаточном количестве и снять избыточные административные барьеры для использования беспилотных воздушных судов (БВС), сказал он «Ведомостям». «Съемка мусорных полигонов с беспилотников помогает регулярно проверять корректность установления вокруг них ограждений и функционирование защитных сооружений от поверхностного стока, обустройство КПП», – пояснил Данилов. Также беспилотники позволяют контролировать заполняемость территории объекта, точнее определять степень уплотнения мусора, следить, чтобы высота ячеек для хранения отходов не превышала допустимые нормативы, добавил он.
Также использование беспилотных авиасистем, оснащенных тепловизорами, позволяет проводить ежедневный анализ выбросов вредных газов (в том числе метана) дистанционно без риска для персонала, предотвращать возгорания, говорит Данилов.
Такие решения могут дать положительный эффект в части обеспечения достоверности данных по объектам, прозрачности технологических решений, а также позволят получать более точные по объему ТКО, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Это должно привести к повышению качества работ и эффективности контроля. Тиражировать практику можно будет после анализа данных тестового периода, добавил он.
Гендиректор компании «Агримакс.Аэро» Максим Чижов указал, что технологии оценки геометрических объемов с применением дронов доказали свою эффективность. «Отсутствие их использования было продиктовано скорее их точностью и объективностью, что было неудобно самим полигонам, так как могло продемонстрировать отклонения от проекта или официальной статистики», – считает он.