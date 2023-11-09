За мусорными полигонами будут вести наблюдение с помощью дронов

Эти регионы выбраны потому, что они являются лидерами по обращению с отходами. Впоследствии такую технологию можно будет применять для мониторинга строительства в автоматическом режиме, а также рекультивации (восстановления земель и окружающей среды) и эксплуатации объектов обращения с ТКО, пояснил гендиректор РЭО. «Мы тестируем технологию уже сегодня, чтобы в 2024 г. обеспечить эффективное использование дронопортов, приобретаемых для нужд РЭО в рамках реализации нового федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», – сказал Буцаев.