Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-сервер

Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи, такие как рендеринг фото- и видеоизображений. «Ведомости» направили запрос в «Дельта компьютерс» и Минпромторг.