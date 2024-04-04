Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-сервер

Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-серверТакую технику могут закупать госструктуры, но собирается она пока из иностранных процессоров
В реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ с возможностью подключения нескольких видеокарт. Это модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers), который позволяет подключить до 16 графических процессоров (GPU). Такое устройство может выполнять «тяжелые» технические задачи, связанные, например, с обучением генеративных моделей (нейросетей), распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке.
Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи, такие как рендеринг фото- и видеоизображений. «Ведомости» направили запрос в «Дельта компьютерс» и Минпромторг.