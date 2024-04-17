Т1 и МФТИ займутся разработкой ИИ-решений для бизнеса

IT-холдинг Т1 и Московский физико-технический институт (МФТИ) займутся разработкой решений для бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для этого проекта в апреле 2024 г. была создана компания ООО «Квантовые и оптимизационные решения» (СП «КОР»).