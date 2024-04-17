ВТБ обещает показать клиентам метавселенную

Как объясняет топ-менеджер, разработка напоминает игру Roblox, в которой у пользователей есть свои цифровые личности. Они могут ходить по реальным локациям и действовать, сидя перед экраном гаджета. Но в отличие от американской разработки метавселенная ВТБ является не игровым инструментом, а способом корпоративной коммуникации – на первом этапе внутри ВТБ, а в дальнейшем с потенциалом создания банковских киберофисов, рассказывает Кулик.