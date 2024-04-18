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В России на треть подскочил спрос на умные колонки

Эксперты ожидают дальнейшего роста сегмента на фоне развития нейросетей
Кристина Холупова
Анна Устинова
Модельный ряд умных колонок расширился и теперь покрывает ценовые сегменты от 5000 до 45 000 руб./ Ведомости

Продажи умных колонок на российском рынке впервые за квартал превысили 1 млн шт. В I квартале 2024 г. в количественном выражении продажи гаджетов выросли на треть (33,3%) до 1,2 млн шт., следует из статистики «М.видео-Эльдорадо».

По данным компании «Платформа ОФД», число покупок умных колонок в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 24%, а средний чек – на 8% и достиг 7501 руб. По данным директора по продуктам на данных компании «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова, на рынке лидируют устройства «Яндекса» (более 70%), следом идут VK и «Сбер» (по 7–10%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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