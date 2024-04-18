В России на треть подскочил спрос на умные колонки

В России на треть подскочил спрос на умные колонкиЭксперты ожидают дальнейшего роста сегмента на фоне развития нейросетей
Продажи умных колонок на российском рынке впервые за квартал превысили 1 млн шт. В I квартале 2024 г. в количественном выражении продажи гаджетов выросли на треть (33,3%) до 1,2 млн шт., следует из статистики «М.видео-Эльдорадо».
По данным компании «Платформа ОФД», число покупок умных колонок в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 24%, а средний чек – на 8% и достиг 7501 руб. По данным директора по продуктам на данных компании «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова, на рынке лидируют устройства «Яндекса» (более 70%), следом идут VK и «Сбер» (по 7–10%).
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