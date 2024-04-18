В России на треть подскочил спрос на умные колонки

По данным компании «Платформа ОФД», число покупок умных колонок в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 24%, а средний чек – на 8% и достиг 7501 руб. По данным директора по продуктам на данных компании «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова, на рынке лидируют устройства «Яндекса» (более 70%), следом идут VK и «Сбер» (по 7–10%).